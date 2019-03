El presidente Mauricio Macri presentó este martes en Casa Rosada el proyecto de ley de Economía del Conocimiento y reconoció que el país está atravesando "un momento duro, difícil para mucha gente. Hay recesión en muchos sectores. Necesitamos herramientas como esta para que aquellos que están poniendo el hombro y no quieren volver atrás sigan apostando a que éste es el camino", sostuvo en clave electoral.

Durante el anuncio de la iniciativa orientada a una serie de exenciones impositivas para las empresas de software y tecnología, el jefe de Estado parafraseó a Diego Maradona al hablar de la necesidad de bajar impuestos.

"Para ayudar a que se genere trabajo necesitamos impuestos competitivos, directos a la actividad y al trabajo, que no nos saquen de la cancha. En esta Argentina que está creciendo y hay mucho debate, no se entiende que poner un impuesto todo los días en vez de bajar un gasto nos corta las piernas", dijo el Presidente al utilizar la misma expresión que el "10" cuando fue desafectado del Mundial de 1994.

Hoy presentamos el proyecto de ley para la Economía del Conocimiento. Es importante porque este sector es uno de los más dinámicos en el país: en 2018 generó U$S 5.300 millones en exportaciones y es nuestro tercer complejo exportador. pic.twitter.com/GpODN458HS — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 12 de marzo de 2019

Iniciativa

Junto a miembros de su gabinete dio a conocer la iniciativa que enviará al Congreso, cuyo objetivo es otorgar beneficios a más de diez mil empresas que emplean tecnología, con el objetivo de crear a futuro más de 200 mil empleos de calidad y generar 15 mil millones de dólares de exportaciones anuales, según se informó oficialmente.



Contempla menores costos laborales y tributarios, estabilidad fiscal y fomento de nuevas firmas para aquellas actividades que hacen un uso intensivo de tecnología y que requieren de capital humano altamente calificado, a fin de competir a nivel global.



Del encuentro participó el ministro de Producción, Dante Sica, y los empresarios Sergio Kaufman, de Accenture; Martín Migoya, de Globant; y Aníbal Carmona, de la Cámara Industria de Software.



Entre los legisladores, estuvieron el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; Juan Manuel López, de la Coalición Cívica; y Eduardo Amadeo, del PRO. El titular de la Cámara Baja, Emilio Monzó, quien ya anunció públicamente su retirada de Cambiemos, no estuvo presente.

La ley propone menor costo laboral, menor impuesto a las ganancias, fomento a las nuevas empresas y estabilidad fiscal, para generar 200 mil nuevos puestos de trabajo en un sector dinámico que se desarrolla en todas partes del país. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 12 de marzo de 2019

Inseguridad

Por Twitter, Macri le pidió a la Justicia que "cuide a los ciudadanos y no a los delincuentes", ante la liberación de un motochorro que había sido detenido por el robo de un reloj a una pareja de turistas griegos y fue excarcelado menos de 24 horas después por orden de un juez.



"La Procuración ya dio la instrucción de no liberar motochorros y menos en casos de flagrancia. Necesitamos que actúen pensando en los ciudadanos para que esto no se siga repitiendo", agregó el mandatario.