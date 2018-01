El presidente Mauricio Macri anunció una reducción en la estructura del Estado Nacional, en su primera actividad oficial tras regresar de la gira por Rusia, Suiza y Francia. "Nos creen, creen en el cambio y nos quieren acompañar", aseguró sobre empresarios y figuras políticas del exterior.



El mandatario remarcó que, a pesar de las dificultades encontradas al asumir su gobierno, los peores momentos "ya han sido superados" y llamó a tener esperanza para que "todos podamos vivir mejor".



En el Salón Blanco de la Casa Rosada, el mandatario adelantó que habrá una reducción de cargos políticos y estructuras del Gobierno nacional con el propósito de reducir el déficit y avanzar hacia "un país más transparente" y un Estado "más ágil, más atento y preparado para funcionar mejor".



Las medidas



El presidente anunció tres medidas: la reducción de uno de cada cuatro cargos políticos, que los funcionarios no tendrán un aumento de sueldo y que los familiares de los ministros no van a poder ser miembros del gobierno. Todo esto, para "dar el ejemplo" y "redoblar el esfuerzo" que está haciendo la sociedad.



De esta manera, el mandatario anunció que se van a reducir en un 25 por ciento los cargos políticos en el Estado Nacional, en la necesidad de generar "nuevas estructuras, más ágiles, más atentas y preparadas para funcionar mejor, que significa solucionar los problemas de la gente" y precisó que la reducción abarcará "mil cargos" y significará un ahorro presupuestario de "1.500 millones de pesos por año".



Macri también informó que "este año no habrá paritarias para los funcionarios de la administración pública nacional, es decir que los funcionarios políticos no van a tener aumentos de sueldos" en el transcurso del 2018.



Luego, señaló que la decisión de que "ningún funcionario pueda tener familiares en el Gobierno", que se dispondrá por decreto, hará que el Ejecutivo pierda "colaboradores muy valiosos del equipo". Sin embargo, remarcó que el objetivo es avanzar hacia "un país más transparente" e instó a las provincias a adoptar "medidas similares para mejorar la institucionalidad y transparentar la política".



Crecimiento



Macri afirmó que "después de mucho tiempo la economía va a crecer dos años seguidos", y remarcó que se redujo el déficit fiscal y la inflación y se bajaron los impuestos, con una economía en crecimiento. "Esto no pasó en cien años", subrayó.



El presidente señaló que hubo 10 mil millones de dólares de inversión extranjera pero que "todavía nos falta llegar a la inversión que queremos", y que se exportaron 15 mil millones de esa moneda en bienes de capital, el nivel "más alto en la historia".



También precisó que las exportaciones industriales crecieron 11 por ciento y las exportaciones de carnes se incrementaron en un 25, todo esto porque "hemos eliminados todas las prohibiciones a la exportación".



Por último, afirmó que "se va a generar empleo de calidad" y remarcó que "ya hemos superado los peores momentos".