Durante una entrevista radial, con un programa de la ciudad bonaerense de San Pedro con motivo del 111º de su fundación, Mauricio Macri dijo que el Fondo Monetario Internacional ( FMI) no está "pidiendo nada raro".



Más tarde, indicó que la dirigencia política actual debe tratar con suma “responsabilidad” el presupuesto para el año que viene, así no hay complicaciones en materia económica tras solicitar al FMI. 50.000 millones de dólares.



“Espero que en la discusión del nuevo presupuesto asome la responsabilidad y la generosidad de toda la dirigencia para que piense lo que le conviene al conjunto de los argentinos", porque “conviene fortalecer al país y no quedar tan expuestos a la volatilidad externa como nos pasó desde mayo para acá”, aclaró el Jefe de Estado.



Respecto al riesgo de solicitar un prestamo al FMI manifestó que es "cero", aunque sostuvo que “lo peligroso es cuando los argentinos nos engañamos”.



Y luego aseguró que el citado organismo financiero, “no nos están pidiendo nada raro, sólo no gastar más de lo que tenemos; Argentina hoy tiene el apoyo del mundo entero y estamos en el camino correcto”. “Un Estado gastando más de los impuestos que pagamos, que son muy altos y tienen que bajar”, subrayo.



"Cada vez somos mas los argentinos que entendimos que las posibilidades de crecimiento son casi infinitas si nos sacamos esta mochila que nos aplasta hace varias décadas”, destacó Macri.

En tanto, considero que: "Tenemos que comprometernos que el Estado colabore con el desarrollo de cada argentino y no que genera una mochila por inflación o acumulando deuda".



Ante la consulta sobre las Pequeñas y Medianas Empresas ( Pymes) comentó: “necesitan créditos para que se desarrollen”. Mientras que aseguró que su gestión realiza esfuerzos para “generar empleo de calidad”.



Por último sobre el recorte de gastos en la administración pública, reclamo que “nadie quiere ceder nada. Todos los días hay discusiones con alguien que tiene un privilegio en el presupuesto público”.