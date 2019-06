Por Roberto Di Sandro

71 años en la Casa Rosada

Pichetto: "La niña bonita"

La nueva estrella peronista de Cambiemos se incorporó al elenco gubernamental. Aceptó la propuesta de Mauricio Macri para acompañarlo como vicepresidente en su camino hacia la reelección. Miguel Ángel Pichetto dio el gran salto al decir “sí” para sumarse al cuadro gubernamental e iniciar una serie de diálogos tendientes a volcar votos para el hombre que quiere seguir en el sillón de Rivadavia. Por supuesto que quedaron atrás las criticas permanentes al pasado y echarle la culpa al peronismo de la grave situación que hoy atraviesa el país.

Al contrario. No bien se incorporó Pichetto, una luz de optimismo se encendió en las huestes del oficialismo para dar pelea en los próximos comicios al Partido Justicialista y sus adláteres. Parece mentira, pero el hombre del peronismo dio el gran salto y ya participó en la reunión de gabinete de hace pocas horas. Allí recibió toda clase de elogios y felicitaciones y al propio tiempo le dieron informes de cada uno de los ministerios. Aceptó en Olivos y después se fue a la Casa Rosada.

Marcos Peña quedó algo averiado ante esta designación y lo mismo ocurrió con Jaime Durán Barba, el asesor ecuatoriano que no acertó una después de haber llevado a la presidencia con su estrategia al actual mandatario.

La presencia de Pichetto en la Casa Rosada y en Olivos se hace ahora casi permanente. Habla con Macri y luego analizan futuras propuestas para la campaña que harán juntos. Sí se pudo saber que el senador peronista realizará una gira por todo el país acompañando al primer mandatario. Pero también irá solo para explicar en detalle qué es lo que piensa hacer el gobierno. Esta nueva estrategia de Macri busca el mayor acercamiento de los peronistas sueltos que no quieren estar con Cristina Fernández de Kirchner. Así se lo hizo saber en las reservadas reuniones Macri a Pichetto, quien también piensa lo mismo. Por eso las cosas se han modificado. En el almuerzo del último viernes se cantó la Marcha Peronista, cuando funcionarios se reunieron para darle la bienvenida a Pichetto. Lo hicieron los que originariamente estuvieron en el peronismo y luego pasaron a Cambiemos. La marcha resonó por todos los rincones en el restaurante de la Costanera y allí alguien gritó: “Perón tenía razón: ahora son todos peronistas”.

Muchos dicen que Juntos para el Cambio -así se llama ahora Cambiemos- “va a peronizar a Macri” o que él busca peronizarse. Claro que también sobre Pichetto impactan duros calificativos que no son muy aceptables, pero como todo el mundo tiene derecho a opinar, cuando se inicie la campaña, sin duda habrá que alquilar balcones. Sin embargo creemos que esos balcones ya comenzaron a temblar.

Peña, de capa caída

Contamos lo que sabemos del ingreso de Pichetto al ex Cambiemos. Dejó un verdadero tendal. Principalmente en Marcos Peña, Durán Barba y el grupo “duro” del PRO. El Presidente señaló al justicialismo después que Cristina exhibió a Alberto Fernández como candidato a presidente. Allí mismo lo llamó a Pichetto y se coronó la designación de vice para el hombre del peronismo. Le regalaron una foto de cuando el Presidente inauguró el monumento a Juan Domingo Perón, que Cristina dejó de lado con argumentos poco convincentes, y después le dieron la bienvenida en el gabinete mostrando qué hará el gobierno hasta fin de año.

Después supimos:

1) A horas del ofrecimiento al senador hicieron una encuesta. Chica, claro, y allí se vio una mejora de Macri, que siempre está por debajo de Cristina.

2) Puso en evidencia en una foto quiénes son los peronistas más conspicuos que se pasaron al frente ahora denominado Juntos para el Cambio, que muchas veces mencionaban así, al pasar, su condición de peronistas. A saber: Cristian Ritondo, Diego Santilli, Emilio Monzó, Julio Garro, Gustavo Ferrari, Federico Salvai y el propio ministro del Interior, Rogelio Frigerio. La foto es contundente. Hasta se cantó la Marcha Peronista. Como dijo alguien, Perón “era pragmático”. Alguien muy cerca le agregó: “Presidente Macri, léalo un poco y saque conclusiones de quien fue unas de las figuras relevantes de la historia nacional en estos últimos dos siglos”. Parece que ahora se están dando cuenta.

3) Le dieron a Pichetto todos los detalles de lo que va a hacer el gobierno hasta las elecciones.

4) El peronista, que llegó al movimiento de la mano de Carlos Menem, va a buscar la manera de atraer a aquellos justicialistas disgustados con Cristina, a quien consideran “no peronista”, y tiene una agenda de temas que mucho se aproxima a las realidades del país “que deben ser superadas favoreciendo a los más necesitados”.

5) Escuchó la palabra “traidor” varias veces, pero no se inmutó. Trata de que sus argumentos sean valederos para clarificar el porqué de su gran salto. Muchos, también con experiencias políticas, admiten un apoyo al gobierno en forma directa, pero siempre desde el lugar de origen, “no que se haya ido del peronismo, como lo hizo”.

6) El Presidente mantiene en reserva una serie de planes que Pichetto presentará ante los gobernadores, entre los que se encuentra el corte de boletas de legisladores junto a la boleta Macri-Pichetto. Tiene mucho que hacer el senador, quien dijo mantener su identidad “de peronista” en este difícil momento que vive el país. Su presencia tiene un solo propósito, según expresó a sus colegas: “el de servir a la Patria”. Grupos no muy convencidos por estas horas apuntaron: “Veremos, veremos”.

Alivio y otro plus

Una brisa de alivio recorrió la humanidad del presidente Macri. Lo llamó por teléfono Cristina “L” -por Christine Lagarde para decirle que la recesión está declinando. Es la segunda vez en la semana que la “ministra de Economía de la Argentina” -así la califican- se comunica para darle una buena noticia. Lagarde habló largamente con el jefe de Estado y le señaló que se espera una recuperación gradual para este año, pero no le dio ninguna fecha. De allí la versión de que próximamente viajará a Washington el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien lleva una serie de requerimientos que mucho tienen que ver con algún “plus” en el préstamo del Fondo Monetario Internacional. A ajustarse el cinturón, habitantes de la República Argentina.

Recuerdo emotivo

El Instituto de Investigaciones Juan Domingo Perón, que preside el diputado mandato cumplido Lorenzo Pepe, presidió un acto de homenaje a los militares y civiles fusilados el 9 y el 13 de junio de 1956. En conjunto con el Ejército Argentino y el Movimiento de Recuperación General Juan José Lavalle, se desarrolló el acto en Campo de Mayo. En esa oportunidad, y en medio de un respetuoso silencio, Lorenzo Pepe destacó la valentía y el heroísmo que tuvieron estos hombres antes de ser fusilados y la honra se esparció por el amplio establecimiento, generándose momentos de verdadera emoción entre los presentes. Un homenaje que todos los años se repite para honrar la memoria de aquellos hombres que murieron con el deber cumplido

¿Cambios en el gabinete?

La presencia de Pichetto como candidato a vice de Macri generó una serie de versiones. Una de ellas tiene mucho que ver con un cambio de gabinete. “Para ser más creíbles en esta nueva etapa de Macri tendiente a ganar votos, hay que modificar el gabinete”, se escuchó en los rincones de la presidencia. Y hacia allí marcha el lápiz presidencial en caso de haber una necesidad: a fin de convocar a otras figuras y “consolidar el consenso que se está buscando”.

En tanto, en Olivos, sede de las múltiples reuniones reservadas, el Presidente sigue tejiendo enlaces con diferentes sectores. En este caso con empresarios. Alfredo Coto, CEO de una gran empresa alimenticia y de servicios generales, declaró que el gobierno no es culpable sino que en el ámbito empresarial hay muchos excesos que generan problemas. Sobre este particular, la obsesión de estos momentos en el gobierno es la de bajar precios y la inflación, situación que hasta el momento no se ha logrado.

Hay movilización de varias entrevistas de aquí en adelante con la presencia de la nueva estrella oficialista: Miguel Ángel Pichetto.

