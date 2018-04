Mauricio Macri afirmó que "cada vez más argentinos están saliendo de la pobreza" y sostuvo que la única manera de lograr mejoras definitivas en el tema es mediante "la educación".



"El año pasado la pobreza descendió casi 4 puntos y, hace unos días, el Indec dio a conocer nuevos datos: la pobreza bajó de 28,6 % a 25,7 %, y también la indigencia se redujo de manera significativa; pasó de 6,2 % a 4,8 %. Es un avance muy importante pero sabemos que falta", escribió el mandatario en una columna en el diario La Gaceta.



También reseñó que "desde que tenemos estadísticas confiables, 2 millones 700 mil personas lograron salir de la pobreza y casi 610 mil dejaron de vivir en la indigencia. Estamos avanzando, de a poco, pero de manera constante y segura. Lo que dura, lo que vale, lleva tiempo; no hay atajos ni soluciones mágicas".



El presidente agregó que "a esto se suman otras noticias alentadoras: creció el empleo registrado, la actividad económica, la industria y la construcción, que viene batiendo récords gracias al boom de los créditos hipotecarios y la obra pública. Estamos en el séptimo trimestre consecutivo de crecimiento y la inflación y el desempleo están bajando". Pero recordó que "a la pobreza hay que abordarla de manera multidimensional" y el flagelo "no se resuelve con planes sociales".



"Sin duda son necesarios en la urgencia... Pero no son una solución a largo plazo si queremos que puedan tomar las riendas de su propia vida y animarse a imaginar un futuro diferente", expresó. "Para eso, un pilar clave es la educación", escribió el mandatario. En ese marco resaltó la necesidad de trabajar "en la Primera Infancia, porque el futuro de nuestros hijos empieza en sus primeros mil días de vida". Macri marcó la importancia de la alimentación, la estimulación y el cuidado de su salud en esta etapa, "determinantes para que lleguen a la escuela en las condiciones que necesitan" para empezar el nuevo ciclo.



Otro eje que destacó el jefe de Estado fue "mejorar la calidad de la educación". Y explicó que para eso "el primer paso fue conocer exactamente dónde estábamos parados y dónde había más dificultades". "Hoy, la evaluación de la calidad educativa es política de Estado", destacó, y agregó que a partir de los resultados de la evaluación Aprender el año pasado, "se pudo informar a cada escuela cuáles eran sus fortalezas y sus desafíos, y esta información les sirvió para mejorar".



"También ampliamos y potenciamos las Becas Progresar para que sean verdaderamente una herramienta que impulse a los jóvenes a terminar sus estudios. Porque lo que viene después de la educación es el trabajo, que es el camino genuino para salir de la pobreza", subrayó.



Además, destacó a programas como "Hacemos Futuro", que ayuda a que los que "hoy reciben ayuda del Estado para que puedan dar el paso hacia un trabajo formal". "Estamos creciendo y tenemos que estar más juntos que nunca si queremos reducir la verdadera grieta, que es la que existe entre quienes más tienen y quienes menos tienen. Porque el Estado son los argentinos, somos lo mismo, compartimos logros y fracasos, y cada familia que sale adelante y sueña con un futuro mejor es un sueño alcanzado por todos", continuó el mandatario.



"Los convoco a seguir trabajando juntos para construir un futuro inclusivo, para que en este gran país nadie se quede afuera. Se lo debemos a los millones de argentinos que hoy tienen una nueva razón para creer que un futuro mejor es posible", concluyó.