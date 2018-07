Ante una marcha que lleva adelante la oposición en las puertas del Ministerio de Defensa, en busca de derogar el decreto para modificar las funciones de las Fuerzas Armadas, Mauricio Macri crítico la movilización y a quienes no leyeron detenidamente el proyecto.



De esta manera advirtió: “Me impresiona que tanto dirigente que tiene que ser responsable y tiene que darle valor a su palabra no haya leído siquiera lo que hemos firmado”.



"Lo que van a hacer es complementar a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico con el apoyo logístico. Queda claro que las Fuerzas Armadas no van a participar en la seguridad interior", subrayó Macri.