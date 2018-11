El presidente Mauricio Macri volvió a cargar contra los subsidios que recibe Aerolíneas Argentinas. Tras el caos del último jueves, cuando asambleas sorpresivas de todos los gremios paralizaron la actividad durante casi todo el día, el primer mandatario criticó una vez más las transferencias desde el Ejecutivo para sostener a la aerolínea de bandera.

El sábado, Macri relacionó las dificultades que generó el temporal de lluvia en distintos puntos del conurbano con la falta de obras de infraestructura. Y consideró que "da mucha impotencia saber que con una pequeña parte de lo malgastado en Aerolíneas se podrían haber hecho hace tiempo las obras necesarias para prevenir esto".

En una serie de mensajes en las redes sociales, el presidente destacó el trabajo que su gestión hace para evitar que se repitan las inundaciones como las que se vivieron una vez más especialmente en el sur del conurbano bonaerense: Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús, Quilmes y La Plata. "Atento a la situación de los vecinos afectados por el temporal en Quilmes y a disposición del intendente y de la gobernadora", fue su primer mensaje.

"Estos temporales llegaron para quedarse y lo mejor que podemos hacer es invertir en infraestructura, como hicimos en la ciudad de Buenos Aires y estamos haciendo por ejemplo en Mar del Plata", agregó a continuación.

Luego llegaría el mensaje contra Aerolíneas: "Da mucha impotencia saber que con una pequeña parte de lo malgastado en Aerolíneas se podrían haber hecho hace tiempo las obras necesarias para prevenir esto".

Con sus palabras, Macri redobló su malestar por los subsidios que desde el gobierno nacional se hacen para sostener los costos de la aerolínea de bandera, que aumentaron considerablemente debido a la devaluación.

Ya el jueves, durante la protesta gremial, el mandatario había apuntado contra "la plata" que pide la empresa. Fue durante un acto en el que inauguró un hotel de Pilar: "Yo no quiero más que mi hija me pregunte: Papá, ¿por qué te tienen que bancar todos los demás porque no se hacen las cosas como hay que hacer en Aerolíneas para que no requiera del aporte de los argentinos?".

Ese día, los gremios organizaron asambleas sorpresivas, por lo que el tránsito aéreo estuvo paralizado. La medida afectó también a los centros de atención telefónica, generando mayor malestar en los pasajeros, que llegaban a los aeropuertos y se enteraban de la protesta y no tenían a quién acudir para conseguir respuestas.

Las asambleas de los trabajadores se dieron ya que consideraban que su acuerdo paritario con cláusula gatillo por inflación incluía el mes de septiembre, mientras que desde Aerolíneas lo daban por finalizado en agosto. El noveno mes del año fue el de mayor inflación registrada, por lo cual la diferencia podía ser de hasta un 6%.