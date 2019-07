Por Roberto Di Sandro

El Decano

71 años en la Casa Rosada

rdisandro@cronica.com.ar

Optimismo y estrategia

Las intimidades de esta columna nos convierten en informadores de lo que está más cerca de la verdad. Hay muchos medios, con respeto a todos, que “levantan” adelantos y muchas veces derivan en debates y polémicas que dan ritmo, especialmente, en los programas de televisión. Hoy, por ejemplo, una perlita rescatada del mismo corazón del gobierno o -si usted desea- de la misma Casa Rosada, pone a consideración de nuestros lectores para opinar. Aquí va: ha llegado desde el poderoso sector de Wall Street un informe amplio y preciso a manos de Mauricio Macri, donde hace que el optimismo crezca en torno al deseo de este hombre de ser reelegido.

La evaluación dice que “en este momento” -es muy fresquito el producto- hay una diferencia de casi seis puntos a favor de la fórmula F-F. Esto sería sin duda algo como para alarmarse dentro del oficialismo, pero más adelante remarca: La fórmula F-F -está escrito en otras palabras- se ha detenido y sigue creciendo la que conforman el actual mandatario y la nueva estrella de Juntos por el Cambio, el menemista Miguel Ángel Pichetto.

En una reunión celebrada en Olivos, hace pocas horas se trató este vaticinio y tal es así que las huestes oficiales van a seguir machacando contra la poderosa oposición. Al mismo tiempo, en esta reunión se analizaron “las mentiras” que surgen de uno y otro lado, generando la confusión que evidentemente se busca en contiendas tan definitorias como las que se avecinan. La “truchez”, como le dicen, está a la orden del día.

A la vez, los olfatos periodísticos dirigen sus miradas a la nueva estrategia del gobierno, surgida de alguien que no se despega de Macri y sigue abasteciendo desde su mente y que en los últimos tiempos no le ha dado satisfacciones, pero no se amilana.

Ahora como la ex sale a hablar poco, entonces no tiene un enemigo para golpear. El nuevo método es “darle con un hacha” al kirchnerismo y a La Cámpora, y según escuchamos “no meterse con el peronismo de doctrina y federal, que puede unirse a Cambiemos a través de la equilibrada y medida sanata que brinda la flamantes figura de Pichetto”.

Analice amigo y piense en quién puede darle trabajo, terminar con los despidos y ayudarlo a llegar a fin de mes. Piense en eso antes de definir su voluntad electoral. Hay más exclusividades y detalles de lo que guardamos en nuestro cofre informativo.

Se quedan o se van

Estas reuniones reservadas conforman un pedido del Presidente: no soltar prenda de nada de lo que se dice entre sandwichitos y sandwichitos de buena calidad.

Ya en Olivos, ya en la residencia particular del máximo, los ministros, en general, dejan sus huellas de futuras decisiones. Por eso, el otro día el gobernante hizo un cuidadoso estudio de cada uno de ellos, para saber si, en caso de ganar, se quedan o se van.

Marcos Peña, se queda; Patricia Bullrich, se queda; Guillermo Dietrich, se queda y los que saben de números, esenciales más que nunca en estos tiempos, también dijeron que sí. Nicolás Dujovne contestó: “Siempre juntos” y el del Banco Central, Guido Sandleris, se coló en la respuesta. Los demás, caso canciller Jorge Faurie; caso Dante Sica; caso Gustavo Lopetegui -secretario de Energía-, no hubo ni pregunta y por supuesto ninguna respuesta. Hay más que pasarán a mejor destino, pero son de segundo nivel. En cuanto a Rogelio Frigerio, ya tiene abierto el camino para ir al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Claro que hasta ahora todos están, pero después de las elecciones, según los resultados, habrá una definición categórica.

¿Quién tiene razón?

La sección de la irrealidad y de lo real nunca falta en este espacio. Breves y Sabrosas junta “todo”, porque este caso la creencia es muy débil. ¿Por qué? Pues aquí va:

1) El gobierno dice -muchos diarios con tendencias favorables al oficialismo lo remarcan (Crónica, con la verdad no molesta a nadie)- que los precios de la canasta familiar están bajando o se detuvieron. Bien. Los que van a comprar señalan todo lo contrario: “todos los días se incrementan”, argumentan, mientras pagan y sacan algunos productos porque no les alcanza.

2) El gobierno de Macri recibió ya los otros cinco mil millones de dólares del préstamo de más de 56 mil millones. Lo gestionó David Lipton, el ahora jefe del FMI, pero el que se encargó de coordinarlo fue el conocido Roberto Cardarelli, que la semana próxima dará a conocer un amplio documento de los préstamos otorgados a la Argentina. Habrá que leer la letra chica.

3) Una muy familiar: Tamara Denise Postorivo se recibió de abogada. Mamá María del Carmen, no sólo mostraba su emoción, sino que la baba le llegaba hasta los pies. ¡Felicitaciones, Tamara!

4) A José Luis Espert, en la Casa Rosada, lo miran de reojo. Dentro del Círculo Rojo lo querrían con ellos, pero afuera, a pesar de que creen que algunos votos van a ir para el oficialismo, no se muestran muy optimista con el economista ahora venido a político. Y atención que va a tener unos cuantos sufragios. No olvidarse que con un solo voto se gana una elección.

5) Desde el más alto funcionario del gobierno, pasando por todos los niveles de la actividad en el país, ha comprometido su presencia en los festejos de una conocida confitería de Santa Fe al 2800. Cumple cien años, siempre estuvo con el progreso y nadie va a faltar. “Crónica” dijo presente.

6) El vocero presidencial, Vivan Pavlosky, hombre muy poco conocido en el ambiente periodístico de la Casa Rosada, no participó como lo hace siempre de un gran partido de fútbol realizado en Olivos. Allí se enfrentaron el equipo de “Los candidatos” con el de Marcos Peña. Ganó el equipo del joven jefe de gabinete y cuando le preguntaron con contundencia, contestó: “Ganó quién tenía que ganar”. Después se comieron un asado que era una exquisitez. Vamos al otro bloque.

El grito del campo

Un extenso documento, con precisiones y claridad meridiana, llegó hasta el despacho del presidente Macri. Fue elaborado por la Mesa de Enlace y allí se presentan 14 iniciativas que contienen definiciones concretas de cuáles son los fines y objetivos del campo en general. Quieren participar con los políticos de la carrera electoral y quieren conocer del mandatario y de todos, “sin argumentos políticos” de que se hará en el futuro para que el país “comience a caminar”. “Esto es para los que quieran avanzar”, dijeron y enseguida preguntaron: “Para los que piensan en el pasado confrontaremos”. Daniel Pelegrina, de la Sociedad Rural, pidió una reforma tributaria general “y lo más pronto posible”. Tendrá que esperar una respuesta.

Un Macri endurecido El otro día el Presidente le dio con todo a varios sindicalistas. Entre otros a Hugo Moyano. El dirigente, curtido por estas críticas, contestó con cierto humor porque, como dijeron algunos cercanos a Hugo, “se la agarra con él porque no tiene otros argumentos para gobernar”. Por eso se espera mañana, lunes, cuando esté en Mendoza, en plena campaña electoral, para ver con quién se la va a agarrar o qué tema va a abordar en un momento tan expectante del país, donde todos los protagonistas se juegan la vida por llegar a sentarse en el sillón de Rivadavia. Sin duda está para alquilar balcones.

Volvemos en siete días y el miércoles a las 22.30 por Crónica HD. Abrazo a todos.