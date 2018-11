El presidente Mauricio Macri encabezó este viernes el acto de reconocimiento a integrantes de la Policía Federal que se destacaron en el cumplimiento de su deber, los felicitó por la tarea desarrollada "con tanto coraje y dedicación" y enfatizó que los resultados de la lucha librada contra el narcotráfico y el crimen organizado "están dando muestra de que este trabajo en conjunto es el camino correcto".



"Realmente valoramos mucho lo que están haciendo todos los días, enfrentando desafíos crecientes en su complejidad y diversidad. Sabemos que esta batalla que hemos iniciado en conjunto contra el narcotráfico ocupa un lugar central en la vida de todos los argentinos", puntualizó el Jefe de Estado.



Macri se dirigió en esos términos a los efectivos distinguidos por sus acciones llevadas a cabo durante el último año, en una ceremonia que se realizó en la Escuela de Cadetes Comisario General Juan Ángel Pirker, en el marco del 197° aniversario de esa fuerza de seguridad.



Participaron la ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.



También lo hicieron el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco; el jefe de la Policía Federal, comisario general Horacio Roncaglia, y la subjefe de la fuerza, comisario general, Mabel Franco.



Macri señaló que esa batalla "también tiene por objetivo que el Estado esté presente en cada rincón de este maravilloso país, expulsando esas bandas que se fueron apropiando de la vida de muchas familias argentinas".



"Eso lo estamos haciendo, trabajando en equipo, no sólo desde el Gobierno y la Policía Federal sino con todas las fuerzas de seguridad provinciales, algo que no se veía en la Argentina hace mucho tiempo", resaltó.



Sostuvo que "el desafío es enorme y no solamente con el narcotráfico, es contra todo el crimen organizado: los resultados están dando muestra de que este trabajo en conjunto es el camino correcto".



Dijo que la labor de los efectivos "es central y fundamental para la vida de todos los argentinos, porque no hay nada más importante para nosotros que poder transcurrir nuestro día en tranquilidad, con paz".



"Y sabiendo que los nuestros hijos y nietos pueden circular por este país maravilloso que tenemos sin tener miedo absolutamente a nada", añadió.



El Presidente remarcó que "por eso seguiremos acompañándolos, en tratar de mejorar el acceso a más tecnología, a mejor equipamiento y, sobre todo, a una mejor capacitación".

"Gracias por esta tarea y sigamos por este camino que nos va a llevar a un país con cada vez más armonía y mayor tranquilidad, que es lo que es todos los argentinos queremos", expresó.



Estos son los policías distinguidos por su accionar:



- Bombero Jorge Romero: rescató a una bebé recién nacida abandonada en la calle dentro de una bolsa de residuos en la ciudad tucumana de San Isidro de Lules e inició junto a su esposa los trámites de adopción.



- Subinspector Ariel Marchisio: permitió la detención del homicida del agente federal Damián Montalto, asesinado el 28 de junio de 2016 en la localidad bonaerense de Lanús.



- Ayudante Marcos Martínez: participó en el rescate de una niña sometida a explotación sexual en Chaco.



- Ayudante Emanuel Piriz: rescató a 7 menores sometidos a explotación laboral en Colonia la Merced, municipio bonaerense de Villarino.



- Suboficial escribiente Flavio Souza: participó en la detención de una organización narcocriminal en el barrio 1-11-14, en la Ciudad de Buenos Aires.



- Inspector Juan Tur: desarticuló una banda narcocriminal conocida como “Los Primos”.



- Comisario inspector Carlos Ñamandú: participó en la desarticulación de una organización delictiva bajo la operación “Hollywood Stolen”, con epicentro en el barrio de porteño de Palermo.



- Comisario Miguel Ángel Justo: participó en la desarticulación de una organización delictiva bajo la operación “Hollywood Stolen”, con epicentro en el barrio de porteño de Palermo.



- Principal Sebastián Medina: participó en la detención del líder de una banda dedicada a la falsificación de billetes.



- Inspector Gastón Galleguillo: liberó a una víctima de secuestro extorsivo en el partido bonaerense de San Martín.



- Bombero principal Leonel Guerrieri: desactivó un artefacto explosivo en el Departamento Central de la PFA.



- Sargento 1° Héctor Konoba: evitó el robo de un automóvil estando de franco.



- Auxiliar superior 1° Silvana Rabioglio: por la excelencia en sus funciones como contadora.



- Oficial 4° de Inteligencia (sigla Z.K.B.V): participó de la detención del responsable de amenazas al presidente Mauricio Macri.



- Oficial 3° de Inteligencia Criminal (sigla Z.H.L.E): por su constante actividad en investigaciones de delitos ambientales.



- Oficial 1° de Inteligencia Criminal (sigla Z.O.A.I): por su constante actividad en el cuidado del medio ambiente.



- Cabo Gabriela Cabello: por sus conocimientos para identificar personas fallecidas e ingresadas como identidad desconocida.



- Comisario Claudio Duque: por su actividad en investigaciones de delitos ambientales.



- Inspector Pablo Woodley: por proteger la fauna silvestre, ayudando a la conservación de la biodiversidad.



- Comisario Alberto De Benito: por difundir la labor de la PFA en todo el país.