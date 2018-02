ras jugar un partido de paddle junto a sus amigos, el presidente Mauricio Macri aprovechó su paso por Mar del Plata para destacar la gran afluencia de turistas a La Feliz, en el fin de semana extra largo de Carnaval, que se extenderá hasta el martes. Fue durante el contacto que mantuvo con medios marplatenses que, alertados de la presencia del mandatario en un complejo deportivo, llegaron hasta el lugar para buscar definiciones políticas.

Cabe recordar que Macri pasa el fin de semana largo en el complejo presidencial de Chapadmalal, junto a su familia y algunos amigos, para celebrar en la intimidad su cumpleaños 59. Al ser consultado sobre el movimiento turístico por los feriados de Carnaval, el Presidente, entre "selfies", destacó que "hay récord del turismo en todo el país". Y agregó: "Me alegro por la gente de Mar del Plata.El turismo trae trabajo".

Con respecto al "retiro" que mantendrá con los miembros del gabinete nacional el próximo jueves en la residencial presidencial de Chapadmalal, Macri recalcó que se trata de "una reunión de trabajo, como hacemos todos los años, para compartir las metas y los compromisos con los argentinos".

Derrota y fotos

Pese a que junto a Hernán Nisenbaum (ex relacionista público y actual asesor de prensa y comunicación de la Agencia Federal de Inteligencia -AFI-) fueron la pareja perdedora en el partido que protagonizaron junto al actor Martín Seefeld y el ex jugador de paddle y dueño del establecimiento deportivo Facundo "Chino" Mazzuchi, el mandatario no evitó fotografiarse con la gente que lo esperaba desde temprano afuera de la cancha, ubicada en Dorrego al 300.

Allí, mientras sonreía para las cámaras de teléfonos celulares, Macri dejó sus definiciones sobre el fin de semana largo.