Mauricio Macri, brindó un acto desde Córdoba y allí expresó que Jorge Almirón es el entrenador que más le gusta para estar al frente de la Selección argentina.



Si bien las autoridades de las Asociación del Fútbol Argentino ( AFA) aun no contrataron, ni mucho menos decidieron quien será el reemplazante de Jorge Sampaoli.



Desde la Fundación Mediterránea y ante la consulta de la prensa, el presidente de la Nación dijo: "¿Quién me gusta? Los consagrados están en Europa. Y entre los jóvenes, (Jorge) Almirón. Los equipos que él dirigió marcan algo distinto".

En tanto, y entre risas, aclaró que al mostrar su preferencia "no sé si lo ayudo o no con esto”. Y por último, negó que tenga poder de decisión sobre la AFA: "Contrariamente a lo que se dice, no participo en este tipo de cosas. Me preocupo como hincha, sí, claramente".