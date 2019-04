El presidente Mauricio Macri firmará en las próximas horas un decreto que deja sin efecto el decreto 443, sancionado por la entonces presidenta Cristina Kirchner en 2011, que habilitaba el uso de las colectoras electorales, lo que clausurará esta posibilidad que diferentes partidos habían hecho uso hasta ahora.



Fuentes de la Casa Rosada explicaron a Télam que ya está a la firma del Presidente la norma, que dejará sin efecto el decreto que había sancionado la ex presidenta para beneficiarse en las elecciones de 2011, pero que después siguió siendo ampliamente utilizado por el arco político.



El principal argumento del Gobierno es que tiene un "efecto nocivo", además de confundir y distorsionar la voluntad del elector, y para sostenerlo se apoyan en las reiteradas observaciones de la justicia electoral, los académicos y las organizaciones civiles en ese sentido.



"El uso de las colectoras afecta seriamente la calidad del proceso electoral. Es por eso que su eliminación fue una decisión inequívoca del gobierno de Cambiemos desde el inicio de la gestión", señala uno de los borradores que circulan en el oficialismo sobre el tema, al que tuvo acceso la agencia de noticias Télam.



En los argumentos, se recuerda además que la eliminación de las colectoras fue "apoyada por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados", como uno de los puntos principales dentro del proyecto de reforma electoral que motorizó Cambiemos.



Efectivamente, en esa oportunidad votaron a favor del proyecto el peronismo no kirchnerista, el socialismo y el GEN, además de Cambiemos, entre otros partidos, y la iniciativa obtuvo 152 votos a favor. Sin embargo, en el Senado nunca fue tratado, y perdió estado parlamentario en el respectivo período legislativo.



"A partir de ello, el presidente de la Nación decidió usar sus facultades reglamentarias para asegurar que el próximo proceso electoral se vea exento de este tipo de artilugios que tienden a confundir al elector", dicen los argumentos del borrador oficial de la iniciativa que firmara Macri.



Diferentes versiones señalan al Poder Ejecutivo bonaerense como uno de los mayores interesados en el fin de las colectoras, ante la posibilidad de que varios candidatos presidenciales de la interna peronista bendigan a un único postulante para la gobernación, lo que aglutinaría los votos del PJ en esa categoría.



Sin embargo, desde el Gobierno negaron esa lectura, argumentando con la larga lista de intentos por eliminar las colectoras desde 2015 hasta ahora.



"Es erróneo y malintencionado señalar que se trata de una respuesta a una situación coyuntural o una decisión apresurada frente a las condiciones de un proceso electoral en particular", señalaron sobre esa versión.



Mientras tanto, el decreto aguarda en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia para pulir los últimos detalles, hasta que lo firme el Presidente.