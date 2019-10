Mauricio Macri, realizó el cierre de la campaña electoral en la ciudad de Córdoba, junto a gobernadores radicales y los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, de cara a las elecciones nacionales del próximo domingo, donde buscará su reelección.

El acto fue a cielo abierto, desde la avenida Vélez Sársfield y Boulevard San Juan, frente al shopping del Patio Olmos, en la zona céntrica de la capital provincial. El acto marcó el cierre de la marcha nacional electoral del "Sí, se puede", que comenzó en el barrio de Belgrano y que recorrió unas 30 ciudades.

El primero en hablar fue el candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, quien apuntó directamente al Frente de Todos: "Córdoba es el ejemplo de lo que queremos como país. No queremos reformar la constitución para tener más poder. No queremos la patria de Grabois. No queremos la reforma agraria", manifestó.

En esa misma línea, el senador insistió: "No queremos abandonar a Córdoba como hizo Cristina Kirchner y nunca vino a dar la cara como candidata a vicepresidente a disculparse con el pueblo de Córdoba. Alberto Fernández vino a apretar al Gobernador".

Minutos después, Pichetto le cedió la palabra a Macri, quien destacó que en la provincia de Córdoba "empezó el 'Sí se puede'", en referencia a la victoria que obtuvo en ese distrito en el balotaje presidencial de 2015, por lo que expresó que "acá está la fuerza de este país y la locura por el futuro".

Luego, se expresó diciendole a la gente "los amo. Que ganas de ser, de crecer, de ser protagonistas que tienen..¿Cómo agradecerles?".

También le pidió a su electorado "ser protagonistas" en las elecciones del domingo próximo y llamó a "consolidar el voto" en un eventual balotaje del 24 de noviembre, instancia en la que, dijo, se debe ratificar "la esperanza y la convicción para cambiar la historia de la Argentina para siempre".

Por su lado, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, realizó su acto de cierre en el estadio del club Platense en Vicente López, de cara a las elecciones del domingo en las que para retener el cargo deberá dar vuelta la diferencia de 17 puntos que le sacó en las PASO el candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof.



En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cerró su campaña para la reelección con caminatas por las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por su compañero de fórmula, Diego Santilli. A las 18 en la esquina de Cabildo y Juramento, del barrio de Belgrano, y luego la Glorieta de Barrancas fueron los últimos dos destinos donde estuvieron los candidatos porteños de Juntos por el Cambio.