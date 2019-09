"Señor Presidente,señor Secretario General, estimados jefes y jefas de estado y de Gobierno, señoras y señores", pronunció Macri al dar inició a su participación en la 74º Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.



Luego, continuó: "Es un honor dirigirme nuevamente a esta Asamblea a pocos meses de culminar mi primer mandato como Presidente, para compartir el rumbo que desarrolló la Argentina en su vínculo con la sociedad internacional. Un rumbo que se caracterizó por desempeñar un rol constructivo para enfrentar juntos los desafíos globales apostando por la búsqueda de consensos y la acción colectiva".



"Actuando con la convicción de que el mundo es mucho más una oportunidad que una amenaza y dedicado a construir confianza internacional, diversificar socios, ampliar espacios de cooperación y buscan ámbitos donde la Argentina pueda desempeñar un papel relevante, un papel protagonista", manifestó para agregar: "Y lo más importante un rumbo que es también una aspiración profuda de la sociedad argentina que quiere ocupar su lugar en el orden internacional del siglo XXI".



En esta línea comentó: "Porque somos un país diverso, multicultural en el que diferentes origenes, creencias y religiones coexisten pacíficamente en una identidad plural. Porque valoramos el diálogo y el respeto como formas de construir un futuro compartido".



"Señor Presidente, desde que asumí en el 2015 decidimos dejar atrás una etapa de confrontación con el mundoy desarrollar una incersión internacional inteligente, en un contexto global complejo, claramente complejo, de incertidumbres y crecientes tensiones geopolíticas, decidimos asumir una responsabilidad y hacer el aporte al fortalecimiento del multilateralismo y la gobernanza global", expresó y aclaró: "Esto se vio reflejado en la conferencia ministerial de la OMC, en la cumbre de líderes del G-20 y en la conferencia de la ONU sobre cooperación Sur-Sur desarrolladas en la Argentina en los últimos 3 años".



Por esto subrayó: "Tres hechos que instalaron a la Argentina en el mundo, y al mundo en la Argentina donde demostramos nuestra capacidad de colaborar en la construcción de un orden internacional que nos contegan a todos". "Pero nuestra responsabilidad con el multilateralismo y la búsqueda de consensos ha ido mucho más allá. Durante estos años la Argentina también ha afianzado su rol positivo para fortalecer la paz y seguridad internacionales, contribuyendo en materia de usos pacíficos de la energía nuclear, desarrollo espacial, lucha contra el terrorismo y combate al crimen organizado transnacional, entre tantos cosas" indicó Macri.



En tanto afirmó: "Expresamos aquí una vez más nuestro férreo compromiso con la no proliferación. Compromiso que ha sido un pilar del consenso democrático de las últimas décadas en la Argentina y que guía nuestro desarrollo de tecnología nuclear".



"En 2020 mi país ejercerá la Presidencia de la Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares, y esperamos, además, poder hacer un aporte a través de nuestro candidato a director general del Organismo Internacional de Energía Atómica", indicó en alusión al postulante propuesto por la Argentina para ese cargo, el embajador Rafael Grossi.



"Señor presidente, el compromiso de la Argentina con la lucha contra el terrorismo en todas sus formas es más firme que nunca. Lo reflejamos este año, cuando organizamos la Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha Contra el Terrorismo. Hemos fortalecido, con el apoyo de otros países y organismos internacionales, el intercambio de información y las medidas dirigidas a prevenir su financiamiento", remarcó al tiempo que sostuvo: "También creamos un Registro para agilizar el congelamiento de activos sospechados de estar vinculados a terroristas, lo que permitió por ejemplo, que la Unidad de Información Financiera argentina disponga el congelamiento de activos a personas y entidades de Hezbollah".



"A pesar de todos estos esfuerzos, los argentinos aún tenemos heridas abiertas. Seguimos luchando contra la impunidad de los atentados que sufrimos en 1992 a la Embajada de Israel y en 1994 a la sede de la AMIA, que se cobraron la vida de 107 personas y cientos de heridos", afirmó.



Y a continuación dijo: "Queremos que todas las personas involucradas en los ataques se presenten ante tribunales argentinos, para que puedan ser juzgados y, eventualmente, condenados". "Por eso, a 25 años del ataque terrorista más brutal en nuestro territorio, instamos nuevamente a la República Islámica de Irán a que coopere con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación del atentado contra la AMIA", solicitó el presidente quien luego añadió: "Y reiteramos nuestro pedido de colaboración de los países amigos para evitar que los imputados sean recibidos o amparados por inmunidad diplomática.



"Desde que asumí la presidencia me propuse avanzar, sin vacilaciones en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos" comentó para destacar que "aumentamos la cantidad de droga incautada y las capturas de prófugos nacionales e internacionales. Desarticulamos redes narcocriminales y redujimos los homicidios vinculados al narcotráfico en todo el territorio". "El año pasado, por ejemplo, inmovilizamos más de 500 mil millones de pesos vinculados al crimen organizado, lo que equivale a 8.500

millones de dólares y "también agilizamos los tiempos en la elevación a juicio de casos de lavado de dinero y corrupción, y decomisamos bienes e inmuebles de personas imputadas por esos delitos".

A continuación comentó: "Asimismo, seguimos trabajando con los gobiernos de América Latina

y el Caribe para alcanzar los consensos necesarios para la creación de un organismo jurídico regional capaz de enfrentar a éste y otros tipos de crimen transnacional organizado".



Como es constumbre indicó luego: "Señor Presidente: En estos años demostramos un renovado y ambicioso compromiso en la lucha contra el cambio climático y la apuesta por el desarrollo sustentable. Somos conscientes de la emergencia climática y debemos actuar de acuerdo a los compromisos del Acuerdo de Paris. Por eso tomamos la decisión de poner en marcha el diseño de una estrategia a largo plazo de bajas emisiones, lo que permitirá dar los pasos necesarios hacia metas más ambiciosas, tales como la neutralidad carbónica hacia el año 2050".



"Esta iniciativa está sustentada en los esfuerzos que hoy ya estamos realizando en materia de energías más limpias (en particular renovables), eficiencia energética, conservación de ecosistemas, duplicación de la superficie de parques nacionales, creación de áreas marinas protegidas, cuidando nuestros bosques y aumentando la forestación, capturando carbono en nuestros suelos, y también promoviendo tecnologías para una agricultura sostenible, buenas practicas ganaderas, y reduciendo las emisiones en el sector del

transporte", remarcó.

"Señor Presidente: Durante estos años la igualdad entre mujeres y hombres fue mucho más que una consigna en la Argentina. Es un compromiso ineludible continuar empoderando a las niñas y a las mujeres, y eliminar las brechas en el empleo, en la educación y en la participación política. Implementamos el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos y construimos un sistema que no solo busca prevenir, sino también acompañar a mujeres víctimas de violencia. Establecimos la Ley de Paridad para los cargos legislativos y diseñamos nuestro presupuesto nacional con una estrategia igualitaria" dijo sobre igual de derechos mientras comentó: "Sabemos que queda mucho por hacer, pero estamos seguros de que no habrá vuelta atrás en los derechos y las oportunidades que hoy tienen las mujeres en mi país".



En tanto dijo, "Señor Presidente, un sistema multilateral y una gobernanza global más eficientes, así como un mundo más seguro y pacífico, requiere de regiones más estables, más integradas entre sí y conectadas con el mundo. Por eso, ratificando el valor de la integración regional, también desde el primer día decidimos hacer una fuerte apuesta por el Mercosur".



"Concertando las voluntades de los cuatro socios, pusimos en marcha un camino para adaptarlo al siglo XXI, para que sea un bloque competitivo y dinámico, con reglas de juego claras. Le dimos un renovado y ambicioso impulso a nuestra agenda interna y externa, con acciones y logros concretos en beneficio de nuestros ciudadanos. Luego de más de 20 años de negociaciones logramos un acuerdo con la Unión Europea sin precedentes para ambos bloques y uno de los más importantes a nivel mundial", manifestó en referencia al Mercosur y luego comentó: "Esto nos va a permitir potenciar el comercio y las inversiones,

impactando positivamente en la calidad de vida de nuestra gente. Y si bien es un paso importante, lo relevante como en todo en la vida es la trayectoria, y a esto me refiero con un Mercosur moderno y

abierto al mundo".



"Estoy convencido", Señor Presidente, "de que el rumbo de la inserción global de un país necesita de valores que orienten la acción. Nuestra historia y nuestra geografía nos unen a una región que valora profundamente la democracia, la libertad y los derechos humanos como modo de vida y de convivencia pacífica".



En esta línea aclaró: "Por eso, desde el inicio de nuestro gobierno, lideramos la denuncia de

la gravísima situación de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, puesta en evidencia en el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La dictadura de Nicolás Maduro ha sumido a Venezuela en una crisis humanitaria sin precedentes. El éxodo masivo de millones de venezolanos está afectando gravemente la estabilidad y la gobernanza de nuestra región".



"Quiero una vez más convocar a la comunidad internacional para utilizar todas las herramientas diplomáticas y jurídicas disponibles para revertir esta situación. Para que Venezuela vuelva a ser libre y

democrática", solicitó el mandamás argentino en la ONU.



Además, habló sobre las Malvinas: "Señor Presidente: La Argentina reafirma los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Y mantiene su predisposición y el llamado al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales que nos permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa".



Al respecto sostuvo: "Creamos un nuevo marco de relacionamiento con el Reino Unido, yasí, mejoramos las condiciones para avanzar hacia una solución. Y, parte de esto, colaborando junto con la Cruz Roja, identificamos a la mayoría de los soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin, saldando una histórica deuda con sus familiares".



"También reanudamos la cooperación científica en materia pesquera, incluyendo la realización de cruceros científicos conjuntos. Y promovimos un mayor acercamiento entre las Islas y el territorio continental argentino, a través del establecimiento de una nueva conexión aérea semanal con Malvinas", respecto de las tareas en la zona.



Luego de casi señaló: "Señor Presidente: Antes de finalizar, quiero transmitirles que en esta situación de incertidumbre que estamos atravesando los argentinos, hoy mi prioridad absoluta es ocuparme de todos ellos y llevarles alivio para transitar este momento. Sin desatender esta responsabilidad, decidí venir a compartir con ustedes este balance de la inserción internacional de la Argentina en estos cuatro años".

"Porque frente a las tendencias de fragmentación, creo que la mejor respuesta para avanzar hacia un futuro próspero es más cooperación, más y mejor multilateralismo. Porque estoy convencido de que, para crecer y desarrollarnos, para tener la vida que los argentinos nos merecemos, tenemos que integrarnos más al mundo y así desplegar todo nuestro trabajo y talento. Sé que podemos hacerlo. Depende de nosotros.

Muchas gracias a todos", dijo Macri al concluir su exposición.