"Estoy convencido de que vamos a ir a la baja", aseguró este viernes el presidente Mauricio Macri con respecto a la inflación. Además señaló que el Gobierno nacional trabaja "duro" para "ir al equilibrio fiscal y no gastar más de lo que se tiene".

El mandatario explicó que la inflación de "los últimos 80 años con un promedio anual de 62,6%" generó que el país no tenga "moneda ni crédito", los cuales consideró "fundamentales" para las PyMEs, que "necesitan crecer y generar empleo", así como para los argentinos que requieren "comprar una casa".

Vaticinó además que la inflación, que en mayo fue "levemente inferior" a la del mes anterior, comenzará a "ir a la baja" en los próximos meses. "A esta rareza (la inflación), el mundo la resolvió hace tiempo. Por ejemplo, Paraguay tiene estabilidad macroeconómica desde 2003 y cuando uno les pregunta, los paraguayos no saben decir cuánto sale el dólar", puntualizó.

LEÉ TAMBIÉN: "La inflación de mayo fue de 3,1%"

Además destacó que su gestión es la que "más rutas y autopistas hizo en los últimos 65 años" y prometió que el gas estará "cada vez más barato con Vaca Muerta", pero advirtió que podría manifestarse el efecto contrario si quienes lo distribuyen cobran "una fortuna".

"La preocupación y la actitud federal" de su Gobierno fue otro de los puntos que recalcó el presidente. Sostuvo que Santa Fe y Córdoba recibieron de entrada "un 15% más y nunca tuvieron tanto dinero y cuentas tan cómodas". "Antes 21 de 24 provincias tenían déficit y hoy 20 de 24 tienen superávit. El kirchnerismo aplastó y asfixió a las provincias como forma de ejercer el poder", criticó.

Cuando asumió, indicó el mandatario, recibió un país con "un déficit gigantesco", que gastaba "muchisímo más de lo que tenía a costa de patinarse las reservas del Banco Central, las AFJP y energía". Contrapuso esa situación con el gobierno actual, que logró "abrir la Argentina al mundo y los mercados".

"Es mentira que uno puede vivir eternamente del Estado. Todo esto está empezando a tomar color, pero no podemos seguir más con atajos y mentiras", afirmó Macri.

"No se puede aprobar un presupuesto mentiroso, no cumplirlo o tener un INDEC que mienta. Hay que hacer lo mismo que en tu casa: manejar bien la economía con lo que tenemos de ingreso. Es mentira que uno puede vivir eternamente del Estado. Todo esto está empezando a tomar color, pero no podemos seguir más con atajos y mentiras", consideró el presidente.

De cara a las elecciones, Macri afirmó que hay que "votar cosas razonables" y dejar "la demagogia y el populismo".