El presidente electo, Alberto Fernández, contó que dialogó con Mauricio Macri sobre la crisis que atraviesa Bolivia y brindó detalles acerca de la conversación: “Lo llamé preocupado y le dije que la vida de Evo corría peligro y que había que hacer algo”.

En diálogo con Viviana Canosa en Nada Personal por Canal 9, Fernández reveló: “Me habló de las dificultades de traerlo a la Argentina porque creía que el momento era complejo por la transición, algo que no comparto, no estoy de acuerdo”.

LEÉ TAMBIÉN: Traslado de Evo fue "coordinado" con Alberto

“Lo que hizo la OEA, las Fuerzas Armadas, y la policía, me pareció todo turbio. Supongamos que la OEA dijo la verdad, la realidad es que Evo aceptó y llamó de nuevo a elecciones. El problema no eran las elecciones, sino que querían elecciones sin Evo Morales. Espero que Bolivia recupere la democracia tan pronto pueda sin proscripciones”, manifestó Fernández. A su vez comparó lo que está sucediendo en Bolivia con el conflicto desatado en Chile: “También me preocupó (Sebastián) Piñera, hablé para ver como puedo ayudarlo”.

“Concibo la política como el arte del diálogo, aún en el momento que los intereses se chocan uno tiene que tener la capacidad de administrar el disenso. Me siento cómodo con todos, incluso hablando con Macri con quien no nos parecemos en nada”, remarcó el presidente electo.

Alberto Fernández y Evo Morales.

En esta misma línea destacó la “transición en paz que estamos logrando en Argentina pese a que sobran problemas, no se vive el tumulto que se viven en otros lugares. Mi objetivo es que la Argentina sea un gran país". En cuanto a su rol en Latinoamérica expresó: "No pretendo ser el líder de la región, pero con Cristina abrimos una gran expectativa”.

LEÉ TAMBIÉN: "Estados Unidos volvió a las peores épocas de avalar golpes en América Latina"

Sobre la tensa relación que mantiene con el gobierno brasileño, sostuvo: “Yo no tengo que construir ningún vínculo con (Jair) Bolsonaro”. De todas maneras aclaró que “nunca pondría en crisis el vínculo entre Argentina y Brasil”. Asimismo, Fernández apuntó duro contra el compañero de fórmula de Macri y aseguró: “(Miguel Ángel) Pichetto se parce mucho a Bolsonaro, nunca le interesó los derechos humanos”.

Asunción de Fernández

El referente del Frente de Todos expresó que una de las cosas que más contento le pone es trabajar con Axel Kicillof. “Vamos a recibir un país con todos los problemas que la gente conoce. La gente quiere comprar dólares y no le venden más de 100 porque el gobierno de Macri se quedó sin dólares".

LEÉ TAMBIÉN: Alberto Fernández y Macri hablaron por teléfono por la situación en Bolivia

"Vamos a llegar y tener que afrontar una deuda porque Macri declaró el default el día que habló del reperfilamiento. Vamos a tener que abrir todos los días una pyme para que vuelva a funcionar una de las 43 empresas que por día cerró este gobierno”, señaló. Además agregó que están organizando un plan que les permita hacer frente a la deuda sin que repercuta en más ajuste sobre los argentinos.

Gestión

Si bien no adelantó nombres de su futuro gabinete, destacó las figuras de Matías Kulfas, Cecilia Todesca, Eduardo “Wado” De Pedro y Santiago Cafiero.

Finalmente, dio detalles sobre cómo será su gestión: “Va a haber un gobierno que se haga cargo de todos los problemas, que ponga la prioridad en los que menos tienen, que le preste atención a los jubilados, a los que viven de un sueldo, al que produce y no al que especula, concluyó el presidente electo.