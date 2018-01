El Gobierno anunció que no convocará a sesiones extraordinarias para febrero, como había planeado con las autoridades del Congreso, sino que apuntará a definir sus prioridades parlamentarias en la Asamblea Legislativa que encabezará el presidente Mauricio Macri el primero de marzo.



"Hemos tenido la primera reunión de gabinete del año encabezada por Mauricio Macri y, como dato principal, les quería comunicar que el Presidente ha tomado la decisión de no convocar a sesiones extraordinarias en febrero", anunció el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el inicio de la conferencia de prensa ofrecida tras la reunión de Gabinete en la Casa Rosada.



En ese plano, Peña dijo que la meta ahora "es trabajar a partir del mensaje del Presidente del primero de marzo en un calendario legislativo regular, para poder dar todos los ámbitos de debate y desarrollo normal de la vida parlamentaria".



El funcionario aclaró que la decisión se tomó "con las autoridades parlamentarias" y rechazó, ante un consulta de un periodista, que estuviese motivada en algún "cortocircuito" con el PJ en el Congreso.



"No se debe a ningún cortocircuito parlamentario y, en todo caso, es una discusión de días porque estábamos hablando de tener una o dos sesiones en la segunda quincena de febrero, que era lo que se había articulado con el Congreso",



Por eso, sostuvo Peña, "se consideró que no vale la pena hacer el trámite de extraordinaria para eso, sino que simplemente se pueda arrancar a partir del mensaje presidencial el primero de marzo en lo que es el normal trabajo de sesiones".



En cuanto a cómo será el reinicio de la actividad parlamentaria, expresó que "los proyectos que tienen media sanción es más fácil (aprobarlos) y en muchos de ellos ya hay un grado de consenso muy alto, con lo cual esperamos que en las primeras sesiones del año ya podamos estar hablando de avances en algunas de estas leyes".