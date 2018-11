El presidente Mauricio Macri afirmó frente a más de mil intendentes que "los partidos políticos tenemos una deuda pendiente, y me refiero a las mujeres, porque de 2300 intendencias, sólo 120 son lideradas por mujeres, y la verdad es que son muy pocas, y necesitamos que sean más".



Luego, llamó a los jefes comunales a ser "responsables" y no "no gastar más de lo que se tiene" y también les reclamó no generar " impuestos distorsivos" a los comercios e industrias locales, al dirigirse a los jefes comunales que participan del Segundo Foro de Intendentes, en un acto en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires.

El Presidente frente a un millar de intendentes. (Captura).