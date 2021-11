Mientras se espera para este miércoles la declaración de Mauricio Macri, en la Fiscalía de Dolores, por la causa en la que se investiga un presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, el expresidente protagonizó un hecho polémico en la ciudad de Rosario mientras respaldaba a los candidatos de su partido de cara a las próxima elecciones legislativas.

El episodio tuvo lugar el martes por la tarde, mientras Macri realizaba una visita a la provincia de Santa Fe para respaldar la campaña legislativa de los candidatos del PRO, y al intentar hacer una broma en un bar de la ciudad de Rosario, sus declaraciones levantaron polvareda y por supuesto, se viralizaron en las redes sociales.

Mientras Macri tenía un encuentro con los rosarinos, en el que los presentes pidieron un café y él un licuado, el exprimer mandatario sostuvo que "nunca tomé café en mi vida. Nunca, osy un tipo raro. No tomo mate, no tome café, no tomo alcohol, no fumo".

Y agregó, en tono de broma: “Lo mío solamente es la heroína y el crack“, lo que generó risas y desconcierto en una provincia que lucha contra el narcotráfico y la violencia que trae aparejada.

Rosario: preocupación en la ciudad

Lo cierto, es que la ciudad de Rosario atraviesa una delicada situación, ya que se registraron 194 crímenes en lo que va del año, y la ola de inseguridad se potenció en dicha localidad, donde la gente se movilizó días atrás en reclamo por el crimen de Joaquín Pérez, un arquitecto que fue asesinado durante un asalto.

En la marcha estuvieron presentes el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin, que tuvieron que retirarse del lugar por los reclamos de la multitud que les pedía mayor seguridad.

Allí habló de las próximas elecciones el 14 de noviembre y dijo que, de repetirse los resultados de las PASO, la oposición “van a dar vuelta la historia del Senado”. “Ya lleva décadas dominado por el peronismo y ahora mucho peor, por el kirchnerismo, el ala radicalizada que ha secuestrado al peronismo tradicional", sostuvo.

Mauricio Macri: declaración en Dolores

Por otra parte, el expresidente deberá presentarse este miércoles al mediodía en el Juzgado Federal de Dolores para ser indagado por el espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017.

De la última audiencia, Macri logró aplazar la declaración y al poner el juez que lo investiga, Martín Bava, en una situación incómoda. Esa incomodidad creció en las últimas horas después de que la Cámara Federal de Mar del Plata decidiera abrir el trámite para ver si Bava sigue con la causa o es apartado, como pretende el expresidente.

El tribunal marplatense hará una audiencia el 12 de noviembre para analizar la permanencia del juez que subroga en Dolores. La fecha se corresponde con el último día hábil antes de las elecciones. Macri, que hizo campaña con que Bava ya tiene escrito su procesamiento, se entusiasma con la posibilidad de que las definiciones queden para después del 14 de noviembre.

El primer cara a cara entre Macri y Bava no fue armonioso, y éste tampoco promete serlo. El expresidente se presentó el jueves pasado ante el juez que subroga en Dolores después de dos faltazos. Una vez allí, su defensor, Pablo Lanusse, preguntó si Macri estaba relevado del deber de guardar secreto en cuestiones de inteligencia que podrían afectar la seguridad nacional. Lo que sucedió a partir de ahí es materia de discusión entre la defensa de Macri y el juez.