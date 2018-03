El presidente Mauricio Macri destacó este miércoles, en el acto de presentación de los resultados del operativo Aprender 2017, el “cambio de tendencia” que marcaron, y subrayó que “no existe ninguna otra herramienta como la educación, especialmente la educación pública de calidad, que logre mayor igualdad de oportunidades”.



"Estoy feliz de que cada vez seamos más los que queremos trabajar con la verdad sobre la mesa, en equipo y pensando siempre en los chicos, en su futuro", agregó el jefe del Estado en un discurso que brindó en la Escuela Nacional Superior “Dr. Eduardo Costa”, en la ciudad bonaerense de Campana.



En ese marco, sostuvo que es necesario llevar “educación de calidad a todos los jóvenes, especialmente a los que están en situación vulnerable” y que “no existe ninguna otra herramienta como la educación, especialmente la educación pública de calidad, que logre mayor igualdad de oportunidades”.



Macri defendió la implementación de las pruebas Aprender, resistidas inicialmente desde sectores gremiales docentes. “Teníamos que saber de dónde partíamos y ahí nació la evaluación Aprender, no sin resistencias iniciales. Poco a poco, nos hemos ido convenciendo de que no tenemos que tenerle miedo a la verdad”, subrayó.



Macri detalló el trabajo que se pudo realizar a partir de los datos que arrojó la edición 2016 del operativo Aprender: “Preparamos propuestas y le enviamos a cada directora o director fortalezas, debilidades y desafíos que tenían que encarar. Nueve de cada diez directivos trabajaron con esa información y produjeron este cambio de tendencia en ciencias sociales, naturales, y lengua. Todavía, en matemáticas nos cuesta”, señaló.



En el acto que encabezó en la localidad bonaerense de Campana, el Presidente estuvo acompañado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y por el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro.



Allí, en su discurso, que recordó que “el primer resultado (por el de 2016) fue muy malo”, porque “la mayoría de los chicos que se recibían no comprendían textos” y remarcó “el agujero que tenían con las matemáticas”.



Antes de que hablara Macri, el ministro Finocchiaro adelantó los resultados del operativo de evaluación.



Habló de “una significativa mejora en lengua, comprensión lectora y comunicación”. Y señaló que “matemáticas sigue dando igual que el año pasado, la brecha sigue siendo grande”, por lo que van a “trabajar para que se enseñe matemáticas de otra manera”.



Otro punto sobre el que enfatizó Finnochiaro fue que las conclusiones de la evaluación marcaron que “4.500 escuelas lograron romper la barrera del contexto, lo que quiere decir que 4.500 escuelas de sectores vulnerables estuvieron por encima de la media” con su desempeño.