El presidente Mauricio Macri aseguró que "el narcotráfico está en retroceso" porque "lo estamos echando de nuestro país", al encabezar una nueva marcha del "Sí, se puede" en la ciudad bonaerense de Olavarría.



Acompañado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, la vicepresidenta Gabriela Michetti y el ministro de Seguridad provincial y candidato a diputado, Cristian Ritondo, Macri habló ante los manifestantes que se congregaron en el Paseo Jesús Mendía.



"Teníamos un enemigo que se estaba apropiando de nuestro país y salimos a darle batalla juntos, la Provincia y la Nación", aseguró Macri.



Agregó que hoy, gracias a eso, "el narcotráfico está en retroceso, lo estamos echando de nuestro país" y mencionó cifras "récord de incautación de drogas y de presos por narcotráfico".



"No hay moral que justifique vender droga que mata a nuestros hijos, no hay doble moral ni doble discurso en esto: uno está con la familia o está con los delincuentes y el narcotráfico", definió el mandatario.



En materia económica sostuvo que lo que viene para el futuro del país "es crecimiento, generación de empleo, mejora del salario" y propuso "un país fundado en la cultura del trabajo".



También enumeró las obras realizadas en la ciudad, desde la repavimentación de las rutas para que "ya no sean una trampa mortal" hasta la construcción de 12 centros de primera infancia que hoy atienden a 600 menores de la zona.



Más adelante, dirigiéndose a los manifestantes, les dijo: "Nos une querer cuidar nuestra democracia, nos une querer vivir en paz, nos une la honestidad, nos une respetar al otro". "Nos une el no a la impunidad", sentenció.



Antes del mandatario, la gobernadora Vidal señaló en un discurso que "las políticas se pueden mejorar, se pueden cambiar pero lo que uno es, eso no se cambia. Y nosotros somos honestos".