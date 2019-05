En una nueva reivindicación del rumbo económico, Mauricio Macri confió en que una vez que pase “la incertidumbre electoral vamos a bajar el nivel de tensión”, lo que permitirá que todos “podamos apostar a lo que viene”, entendiendo que “somos un único equipo, sector público y sector privado”.

El Presidente sostuvo que “hay que creer en lo que estamos haciendo sabiendo que este es un camino que nos costó más de lo que pensábamos”, pero aseveró que “si mantenemos el rumbo y la convicción”, el país va a salir adelante. Las declaraciones formaron parte de la presentación, en formato de entrevista, que funcionó como cierre de la Experiencia Endeavor Buenos Aires 2019.

El mandatario destacó la actitud de los emprendedores del país, al tiempo que cuestionó a los grandes empresarios: “Me alegra que acá estén tomando decisiones, porque noto en muchos otros que ya están más consolidados una actitud de excesiva cautela, de parálisis frente a la incertidumbre electoral”, indicó. Y puso de relieve que “la mejor forma de ratificar que la Argentina no vuelva atrás es seguir haciendo” y trabajando para apuntalar “el camino del desarrollo, de la innovación, de la generación de empleo y de la distribución de proyectos por todo el país”.

Consultado sobre cómo quiere ver al país cuando termine su mandato, destacó que le “gustaría dejar a la Argentina definitivamente insertada en el mundo. Cuando los argentinos nos organizamos alrededor de algo, lo hacemos bien, el G-20 fue el ejemplo”. enfatizó.