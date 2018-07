Con dos decretos, el presidente Mauricio Macri inició la reforma de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) el cual

contempla una fuerza de despliegue inmediato de 10.000 uniformados.



Durante un acto que encabezó en Campo de Mayo junto al ministro de Defensa, Oscar Aguad, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Bari del Valle Sosa y otros jefes militares, Macri presentó el plan de reforma y reorganización del Sistema de Defensa Nacional.



Sobre la nueva función de las FF.AA. comunicó: "Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de frontera así como también interviniendo en eventos de carácter estratégico".



En esta línea subrayo que "a esto se agrega el desafío del ciberespacio. Tenemos que garantizar la seguridad de los activos e infraestructura informática críticas del sistema de defensa nacional". Para esto, "es necesario avanzar en un debate genuino y sincero sobre la reforma del sistema de defensa de nuestro país, un debate que permita reflexionar sobre el presente y el futuro de las fuerzas armadas".



Más tarde, recordó que tenemos "un sistema de defensa desactualizado, de años de desinversión y de ausencia de una política de largo plazo".



Y aseguró que las fuerzas presentan "un despliegue territorial para amenazas antiguas". Al tiempo que sostuvo que como objetivo hay que "saldar la deuda que tenemos con las FF.AA. de la democracia".

Macri, junto a Aguad y jefes militares. (Prensa Presidencia)

"Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional, que destaca la misión principal de proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país", manifestó Macri, aunque nada dijo sobre los dos decretos que publicará próximamente para llevar a cabo el proyecto.



Más tarde sostuvo que "es clave que puedan apoyar nuestra política exterior, contribuyendo a nuestra integración al mundo con una mayor presencia en acciones de paz de Naciones Unidas y sosteniendo nuestra presencia en la Antártida".



Por último, indicó "sabemos que esta transformación no va a ser fácil, los cambios profundos nunca lo son. Pero celebro que estemos unidos para alcanzar los consensos de una política de largo plazo. Hoy estamos dando el primer paso para construir las fuerzas armadas modernas, profesionales y equipadas que la Argentina necesita".



LEY DEL PERSONAL MILITAR



Este proyecto es para que los efectivos puedan "hacer su tarea de la mejor manera posible y en un sistema de reservas que permita aumentar la capacidad de defensa de nuestra país en caso de que sea necesario".



Al tiempo que hizo referencia a un "salario adecuado y con un servicio de salud de calidad para ellos y sus familias".



Por su parte, el ministro de Defensa, precisó luego que la reforma no implica la participación militar en el combate al delito común, aunque los alcances de la reforma se conocerán recién el martes con la publicación de los decretos.



"Eso no va a pasar, no hay ninguna posibilidad que eso pueda suceder. El delito lo combaten las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas no están para eso”, dijo en declaraciones al canal TN.



Aguad, luego indicó que en el corto plazo se conformará una fuerza de acción inmediata con equipamiento ligero conformada por unos 10.000 hombres y que se enviarán militares a la frontera norte para colaborar en el combate al narcotráfico.



"Van a prestar asistencia logística a las fuerzas de seguridad que operan en la frontera norte para ayudar a la seguridad y disuadir a grupos de narcotráfico y terrorismo que quieran instalarse en nuestro territorio”, explicó.



Sobre el despliegue dispuesto aclaró que “no es en reemplazo de Gendarmería, sino complementaria”. “Es un Ejército que tiene que ser más reducido pero con más tecnología y más capacidad para manejar la nueva tecnología”, manifestó.



“Los soldados que van a ir a la frontera en poco tiempo van a contar con el equipamiento personal que van a necesitar en el Norte del país. El aparato que se va a adquirir es de origen israelí, no tiene que ver con la política de seguridad, tiene que ver con (prevenir) un ciberataque que comprometa nuestro sistema tecnológico”, aclaró Aguad.



Además, el ministro comentó que: “Rusia intervino en el resultado electoral de la pasada campaña y eso tiene que ver con un ciberataque”.



“De lo que se trata es de una reconversión del aparato militar que es el instrumento de la defensa nacional. Esa reconversión tiene que ver con que el país abandonó las hipótesis de conflicto del siglo pasado y hoy enfrenta nuevas amenazas”, indicó finalmente en declaraciones a Radio Mitre.