Mauricio Macri pisó territorio mendocino en su gira del “Sí, se puede”, en un acto donde se manifestó por “las dos vidas”, en un claro rechazo a la legalización del aborto, y se pronunció a favor de “vivir en paz y cuidar” la democracia. Mendoza no es un distrito más para Cambiemos.

Considerando que en las PASO el partido de gobierno sólo ganó en Capital Federal y en Córdoba, el triunfo de Rodolfo Suárez en la elección a gobernador provincial hizo que los estrategas del PRO sueñen con el balotaje. Eso a pesar de que los buenos resultados de la coalición Cambiemos en territorio cuyano se debieron más a la percepción de una buena gestión del gobernador saliente, Alfredo Cornejo, que a una imagen positiva de la administración nacional de Macri.

Esto mismo se encargaron de remarcarlo los referentes locales de Cambiemos antes y después de los comicios provinciales. De cualquier modo, imaginarse un triunfo en Córdoba, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires es el puntapié inicial para la renovada esperanza del gobierno de entrar en segunda vuelta, aunque para eso también haga falta que cambien su voto millones de bonaerenses, ya que esa provincia reúne el 38% del padrón nacional. En el acto realizado en el Parque O’Higgins de la capital mendocina, que tuvo buena concentración de gente en una jornada soleada, Macri reiteró algunas cifras de su gestión para concluir que “estamos mejor parados que hace cuatro años”.

Acompañado en los lugares destacados del palco por su esposa, Juliana Awada, y por los gobernadores saliente y electo de Mendoza -Cornejo y Suárez, el Presidente recostó su discurso sobre los logros en materia de lucha contra el narcotráfico -85.000 detenidos en tres años y medio-, convocó a dar vuelta los resultados y -mientras la multitud coreaba “Sí, se puede”-, dijo que “los que estamos acá no nos resignamos, creemos que hay una Argentina mejor para todos, y está mucho más cerca de lo que podemos ver”.

A favor de las dos vidas

El Presidente, de un modo espontáneo, también mostró su postura en el debate sobre la legalización del aborto -cuestión que fue arduamente discutida en el Congreso pero que no llegó a convertirse en ley- al manifestarse “claramente a favor de las dos vidas”. “¿Qué dice ahí? No veo, no veo. ¿Qué dice? Ah, claramente a favor de las dos vidas. A favor de las dos vidas”, expresó el Presidente mientras un manifestante sostenía un cartel con un contenido referido al tema del aborto.

Otra cuestión que abordó el jefe de Estado en su discurso fue la necesidad de que se incremente el número de votantes en relación con las PASO, ya que de ese modo, según los cálculos que se hace en el oficialismo, aumentan las chances de entrar en segunda vuelta en noviembre. “Tenemos que transmitir que acá no hay especulación, y que creemos en lo que estamos haciendo".

"Esta elección tiene que tener la misma o mayor participación que la de 1983. Todos a votar”, subrayó Macri, quien también insistió en la necesidad de que Cambiemos mejore su cantidad de fiscales en las mesas electorales de todo el país. Mientras tanto, las palabras más duras hacia la oposición, en la línea que suele expresar Miguel Pichetto, vinieron de boca de Cornejo. “Mucha gente ya no quiere ladrones en el poder, no quiere inseguridad ni que los delincuentes anden sueltos por la calle, ni que la gente deba esforzarse para alimentar vagos que tienen protección política”, remarcó el gobernador mendocino.