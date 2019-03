Mauricio Macri recibió este viernes al mandatario encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien manifestó

que de esta manera comienza "una nueva etapa de relaciones bilaterales basada en valores fundamentales y no en intereses de unos pocos".



En tanto, el canciller, Jorge Faurie, destacó que el presidente "está comprometido con la democracia, la recuperación de la libertad y los derechos civiles de todos los venezolanos".



Por su parte, El líder opositor autoproclamado presidente bolivariano comentó: "Hoy se inicia una nueva etapa de relaciones entre Venezuela y la Argentina, una etapa distinta, basada en valores fundamentales y no en intereses de unos pocos, basada en derechos fundamentales: democracia, libertad, respeto a los derechos humanos".



En conferencia de prensa en el Palacio San Martín, Guaidó remarcó: "Quiero agradecer profundamente al presidente Mauricio Macri, a la Argentina y al pueblo argentino que ha acogido a muchos venezolanos".



Desde este acto en Cancillería, Guaidó destacó que en la reunión con Macri hablaron "de la ayuda humanitaria y de la transición" democrática en el gobierno de su país.



En ese sentido, destacó la necesidad de mantener "la máxima presión" desde los países del Grupo de Lima para contrarrestar la vigencia de Nicolás Maduro en el poder.



" Venezuela vive hoy un secuestro por parte de sus instituciones con una dictadura", dijo Gaudió en alusión a la gestión de Maduro.



Ante una consulta señaló que "el principal rol de nuestras embajadas es mantener las relaciones" diplomáticas y "solicitar la protección de los activos venezolanos en el exterior".



Esas, sostuvo, "son las labores principales en el corto plazo y prepararnos para la transición" para, entre otras cosas, "garantizar la cadena de suministros, medicamentos y gasolina".



"Hoy Venezuela, aunque no se crea, está importando gasolina", añadió. Además, dijo estar "consciente del riesgo que amenaza la vuelta" suya a Caracas, donde advirtió que "ya hay 600 militares que se ponen del lado de la Constitución".



Guaidó confirmó que el próximo sábado visitará Ecuador e intentará visitar otras naciones de América Latina que expresaron su apoyo.



Asimismo, calificó de "una tragedia para Venezuela" la caída en la producción de la petrolera PDVSA.

Por otra parte, dijo que hubo "una labor de persecusión y tortura macabra" a unos 160 militares venezolanos que rechazaban las medidas del gobierno de Maduro.



Guaidó dijo que deben "reestablecer la confianza con los militares" de su país porque aseguró que el 80 por ciento de las fuerzas armadas están dispuestos a ponerse a disposición de su presidencia.



El presidente del parlamento venezolano y encargado del Ejectivo de ese país también deploró la presencia de "la inteligencia" y políticas "de Cuba" en las áreas estratégicas para las fuerzas de seguridad en la gestión de Maduro.