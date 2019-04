El presidente Mauricio Macri recibió este lunes en Casa Rosada a representantes de las distintas empresas que participan del programa Productos Esenciales dentro del plan Precios Cuidados.

Participaron de la reunión ejecutivos de Aceitera General Deheza, Bunge, Molinos Río de la Plata, Las Marías, Gerula, Molino Morixe, Adecoagro, Pepsico, Bagley, Arcor, Prodea, Bodega Norton, Quilmes, Ledesma, Cabrales, Mastellone, Ilolay y ARSA.



Al término del encuentro, los empresarios se mostraron optimistas sobre el éxito del acuerdo por los Productos Esenciales y respaldaron el rumbo de la política macroeconómica para bajar la inflación.



El programa lanzado por el Gobierno por seis meses es "voluntario" pero de "cumplimiento obligatorio", reafirmó por su parte el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, quien aclaró que "no de se trata de un plan antiinflacionario" sino para "mejorar el poder de compra".



En una conferencia de prensa, el funcionario expresó que las medidas se tomaron "ante una situación de un pico inflacionario en marzo, que no estaba previsto por ninguna de las consultoras del mercado, y también por los indicadores que se vieron en el tema de pobreza".



Por eso, subrayó que "son medidas que tienden a llevar alivio y a mejorar el poder de compra, en especial en la canasta básica alimentaria, y que son complementarias y no dañan en el mediano plazo" el programa de "reformas estructurales que tiene que generar una mejora de la competitividad para una mayor creación de empleo en el futuro".



Sobre el lapso de seis meses del plan, Sica detalló que "se va a renovar, como se renueva normalmente el programa Precios Cuidados".



"Una cosa es el acuerdo que hemos realizado con 64 productos que nosotros denominamos esenciales que van más apuntados a lo que es la canasta básica, es decir, es más una política de ingresos que una política antiinflacionaria", dijo el funcionario, en una conferencia de prensa tras la reunión de los empresarios que participaron de ese programa con el presidente Macri.



"Esto no es una política antiinflacionaria -reafirmó- y no es un congelamiento de precios; congelamiento de precios es una decisión unilateral por parte del Ejecutivo que engloba a la toda la cadena de productos y todos conocemos los fracasos que ha tenido en la historia económica de la Argentina en los últimos 40 o 50 años".



En ese plano, explicó que el programa lanzado, por seis meses, "es un acuerdo voluntario en una gama de productos que más que una política antiinflacionaria, es una política de ingresos que complementa lo que venimos haciendo".



"Tenemos un programa económico; queremos ir hacia una economía que sea más competitiva, que esté más integrada, y para eso hemos empezado a trabajar con una reforma fiscal que apunta a poder bajar impuestos", remarcó el titular de la cartera de Trabajo y Producción.



En ese punto, Sica contó que en la reunión con los empresarios el presidente Macri les dijo que "es importante el equilibrio fiscal de este año" pero mucho más "el del 2020, porque se va tener que mantener bajando impuestos, porque la meta es darle más competitividad a la economía".



Respecto del acuerdo, detalló que "las reglas de juego estaban claras, ya que veníamos trabajando con ellos", a la vez que sostuvo que "los países que ganaron la batalla" tuvieron como eje "la macroeconomía, es decir tener cuentas sanas, no utilizar el Banco Central como fuente de emisión y, por otro lado, competencia en los mercados".



Acerca de la volatilidad en el dólar, el funcionario señaló que "no necesariamente" las "subas y bajas" de esa moneda "pueden generar un distorsión desde el punto de vista de cambio de precios".