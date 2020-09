Luego de haber sido intervenido ayer por un pólipo en el intestino, el ex presidente Mauricio Macri fue dado de alta este mediodía y regresará a su quinta Los Abrojos para terminar su recuperación. Acompañado por su esposa Juliana Awada, Macri se retiró del sanatorio Ottamendi en la que permanecía internado desde ayer.



El ex presidente de sometió a un control en el que se confirmó que tenía un pólipo benigno que era necesario extraer, por lo que ayer se sometió a una intervención quirúrgica en la que le extrajeron el tumor -de unos 4 centímetros- del intestino grueso. La intervención fue exitosa.

.

"No presenta ninguna complicación", afirmaron los voceros del ex presidente ayer luego de la endoscopia realizada en el Otamendi.

Macri en Twitter



Durante su internación aprovechó para mandar un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

.





"Quiero aprovechar el día de hoy para alentar a todos a que vuelvan a hacerse chequeos de prevención y retomen los tratamientos necesarios. Que cada uno cuide su salud, su propia vida y la de sus familias. A pesar de esta cuarentena eterna no nos dejemos llevar por el miedo", escribió anoche Macri.

Gracias al sanatorio y al equipo médico que me acompañó hoy durante mi intervención. Gracias también a todos por sus buenos deseos y cariño. Estoy muy bien, recuperándome. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 23, 2020