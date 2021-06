El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, se disculpó públicamente por sus polémicos dichos sobre el coronavirus, en los que había minimizado el riesgo de esa enfermedad.

"Pido perdón por el error que cometí al hablar de la pandemia y envío mis disculpas a las personas que fueron afectadas por este virus y a sus familiares", expresó Macri en su cuenta de Twitter. "De ninguna manera minimizo el impacto mundial del Covid y el sufrimiento que ha causado", señaló.

En un reportaje concedido al diario mendocino El Sol, Macri había criticado la política sanitaria del actual gobierno. "No soy de los que he creído, realmente, que esta gripe, un poco más grave, es algo (por lo) que uno tiene que estar sin dormir por esta situación", había dicho en esa ocasión, a pesar de las casi 88 mil víctimas fatales que causó la pandemia en la Argentina.

"Lo que quise decir es que la enfermedad no se puede usar como una excusa para que el Gobierno avance sobre las libertades de las personas y avasalle institucionalmente a la República", sostuvo.

En la entrevista, Macri también había presentado su decisión de vacunarse contra el Covid en un reciente viaje a Estados Unidos como "una contribución" a la sociedad argentina, al dejar liberada la dosis que en teoría podría tocarle.

"Yo no viajé para vacunarme, fui a dar una conferencia y me entero de que en una farmacia a dos cuadras estaban vacunando. Pagué y me vacuné. Hice una contribución. Mi vacuna ya no hace falta, yo ya me vacuné", afirmó.