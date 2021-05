El ex presidente Mauricio Macri se proclamó víctima del lawfare y denunció una campaña en su contra por parte del Gobierno nacional. Lo hizo en una entrevista concedida en Córdoba, ciudad a la que viajó para presentar su libro "Primer tiempo".

“Hay claramente una persecución hacia mi persona, hacia mi familia y hacia mis ex funcionarios; particularmente en esta causa que inventó Cristóbal López en la que acusa a ex funcionarios por intentar recuperar los impuestos de los argentinos que él se apropió ilegítimamente”, dijo Macri al diario La Voz del Interior.

La referencia fue para la situación de su ex asesor Fabián Rodríguez Simón, acusado de presionar a jueces para que decretaran la quiebra del grupo Indalo y mantuvieran presos a sus dueños López y Fabián de Sousa.

.

Ante el pedido de su captura, Rodríguez Simón viajó a Uruguay y pidió asilo político. “Me lo informó, me sorprendió y no estoy de acuerdo pero lo entiendo. Yo escucho a (Estela de) Carlotto que dice que tengo que ir preso, es algo que afecta. Confío que aunque haya jueces que oscilan en el sistema institucional argentino, confío en el final del camino”, dijo Macri.

Consultado por su decisión de vacunarse contra el coronavirus en Miami, el ex presidente dijo que fue “un aporte” ante la falta de dosis en la Argentina. “Liberé mi vacuna a un argentino pagando la mía en Miami. Era un aporte que yo podía hacer y lo hice. Es una ridiculez que me quieran cuestionar por liberar una vacuna cuando no hay vacunas, en parte por la incompetencia del Gobierno nacional”, dijo el ex mandatario.