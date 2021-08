A su regreso de Europa, el ex presidente Mauricio Macri había expresado su intención de sumarse a la campaña de Juntos por el Cambio rumbo a las PASO. Y en las últimas horas se confirmó cuándo será su primera aparición con los precandidatos de la alianza opositora. Ocurrirá mañana viernes, junto a María Eugenia Vidal, en una actividad con padres y madres de alumnos porteños en el Museo Sívori, de Palermo.

Macri acompañará desde las 10 a la primera precandidata a diputada nacional por la Ciudad, junto a la ministra porteña de Educación, Soledad Acuña. La figura del ex presidente apunta a fidelizar el voto duro del PRO en la Capital Federal, donde mantiene niveles aceptables de imagen positiva. La próxima semana irá al conurbano bonaerense y participará de una recorrida junto a Diego Santilli.

La presencia de Macri en la campaña se producirá luego las duras críticas que el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner realizaron contra su gestión en los últimos actos del Frente de Todos. "Macri despreció la educación y la salud y persiguió opositores", sostuvo el jefe de Estado. A su vez, Cristina recordó el manejo judicial de la gestión de Cambiemos y lo calificó como la "República de morondanga".

"No tengo dudas de que Macri suma"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, respaldó este jueves la presencia de Macri en la campaña de la alianza opositora. "Por supuesto que Mauricio tiene que participar", dijo el alcalde porteño, en una presentación junto a Vidal. "Es importante para Juntos por el Cambio. En la ciudad de Buenos Aires muchas de las transformaciones que la gente valora las empezó él", remarcó.

Por otro lado, Rodríguez Larreta consideró que en los últimos días bajó el tono de la pelea interna entre los socios de JxC. "Obviamente hubo algunos comentarios no felices, pero hace un par de semanas que no se escuchan", manifestó el jefe de Gobierno de la Ciudad. "Hoy nuestro foco es entregar propuestas a la gente. Esa es nuestra campaña, no nos enganchamos en discusiones políticas internas".

En tanto, Vidal adelantó que el martes próximo el espacio realizará la "presentación de todas los proyectos" que llevarán al Congreso en caso de ser electos, "con eje en educación, trabajo y mejora en el sistema político". "Hay que hacer cosas para recuperar la confianza", planteó Vidal y puso ejemplos como "impulsar la ficha limpia" y la implementación de la "boleta única".