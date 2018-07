La tormenta que describió Mauricio Macri se convirtió en turbulencia. Es que las encuestas -que no son ajenas al entorno del líder de Cambiemos- muestran una caída en la imagen del Presidente de la Nación. En la vereda de enfrente, intendentes del PJ buscarán consolidar a Cristina Kirchner como candidata.



Ricardo Rouvier y asociados realizó un informe entre el 6 y el 24 de julio. De allí se desprendió un un escenario de balotage entre Macri y Cristina, donde el Presidente se impone por 39,2% a 37,9% pero también se mantiene un alto nivel de indecisos: 10%. Y un 12% no se inclina por ninguno de los dos candidatos. Lo novedoso del estudio es que en un mes la diferencia entre Macri y CFK se achicó considerablemente. En junio, el Presidente obtenía un 43,6% contra un 35,8% de la ex mandataria.



Según este estudio la caída de imagen de Macri se explica en la baja de las expectativas de la población en que la inflación encuentre un freno. Frente a la pregunta "¿usted cree que la inflación va a disminuir a partir de agosto?", el 70,2% fue contundente en su respuesta: no.



La consultora política de Raúl Aragón -que sondeó hasta el 25 de julio- mide los tres escenarios electorales: PASO, generales y un eventual balotage. El primero incluye a Fernández de Kirchner y a Macri, pero suma como precandidatos a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a Sergio Massa (Frente Renovador) y a Juan Manuel Urtubey, como representante del PJ. Cristina lidera con el 26,5%, seguida de Vidal con el 19,2% y de Macri con el 16,1%, por lo que Cambiemos, no obstante, se mantiene como la principal fuerza. Massa redondea un 13,1% y Urtubey un 3,6%.



En primera vuelta, si Massa fuera candidato y Macri y Cristina representaran a sus fuerzas, CFK se impondría con el 31,8%, seguida por el Presidente muy cerca, con el 30,2%. El tigrense alcanzaría un 21,2%, pero quedaría fuera de un balotaje, en el que habría un virtual empate técnico entre la ex presidenta y el actual jefe de Estado: 40,7% a 40,5% para Cristina, con un 10% de indecisos.



Por último, la consultora Federico Fernández y asociados analizó la situación de seis posibles candidatos a la presidencia: Macri, Vidal, CFK, Massa, Urtubey y Florencio Randazzo. Si las elecciones PASO fueran hoy, CFK sería la que más votos obtendría con un 28,7 de respaldo. La siguen Vidal con 18, 9; Macri con 16, 9 y Massa con 15, 7. Atrás Urtubey y Randazzo. Estos números benefician a Cambiemos, agrupándolos por espacio político.



Estos datos son vistos con buenos ojos por los intendentes del PJ bonaerense, que se reunirán con el kirchnerismo en el lanzamiento de Unidad Ciudadana el próximo 11 de agosto en Ensenada. Sin embargo, desde ese espacio mantienen en absoluta reserva cuál será la próxima aparición de Cristina.