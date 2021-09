Tras estas declaraciones, el expresidente decidió responder y recalcó que "el kirchnerismo inventa relatos". “Se ha devaluado el valor de la palabra presidencial. Alberto Fernández es un mentiroso serial”, aseguró el representante del PRO en diálogo con TN. En la cuenta regresiva para las PASO, Alberto Fernández acusó a Mauricio Macri de generar "una crisis económica y social con una total desaprensión. Enfrentamos dos modelos de país claramente contrapuestos que miran los problemas del pueblo de modo diferente. Y comprender la dimensión de la discrepancia es central para construir el futuro. No todo es lo mismo".

Consultado sobre qué le diría al presidente si lo tuviera cara a cara y confirmó que esto ya ocurrió. “Se lo dije hace meses y se enojó y me insultó: que no hable tanto, que no devalúe la palabra. Para la gente sos como el padre. Él logró que la gente deposite una esperanza. Él la destruyó”, contó sobre un encuentro que tuvo lugar en marzo del 2020.

La pesada herencia

Macri también volvió a reflotar el concepto de la "pesada herencia" que recibió del mandato de Cristina Fernández. “Cualquier persona que mire los números lo va a ver. Lo peor es tener todos los precios desequilibrados. Cuando nosotros llegamos la energía valía menos del 10% del valor real. Cuando nos fuimos, que eso generó todo un proceso de inflación que no supimos controlar, las tarifas estaban en el 75 por ciento del punto real. Todo se ha vuelto a desequilibrar. Le dimos casi un equilibrio fiscal, no un agujero como nos dejó Cristina”, recalcó.

Además, confesó que nunca tuvo completamente el poder. “El kirchnerismo nunca se fue. Seguía controlando todo. Tenían el poder porque seguían controlando las dos cámaras, los gobernadores, los intendentes, los gremios, y las organizaciones. Nosotros estábamos cómo, digo yo, en una fiesta donde Cristina manejaba el disk jockey y el catering, y yo tenía que tratar de que la fiesta termine”.

Finalmente, volvió a acusar al kirchnerismo de una persecución política y económica a todo el Grupo Macri. “Nos fundieron. Miren lo que hicieron con el Correo. Néstor Kirchner se dedicó a atacar a mi familia desde el día 1. En el correo se fundieron, pusieron cientos de millones de dólares y lo perdieron. Los echaron de la construcción, de los aviones. De cada lugar donde pudieron lo expulsaron a mi padre, y después a mis hermanos; que siguen ahora en combate Zannini y compañía quebrando jueces para seguir persiguiendo a mi familia”, sentenció.