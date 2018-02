Macri brindó una conferencia de prensa en el Complejo Turístico de Chapadmalal. (Télam)

El presidente Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa en el Complejo Turístico de Chapadmalal, cuestionó a los jueces que confirmaron el procesamiento al policía Luis Chocobar y manifestó que seguro "Eugenio Zaffaroni los llamó para felicitarlos".

Además, el mandatario se refirió a las jubilaciones, a la inflación, las paritarias y habló sobre la denuncia sobre el subsecretario Valentín Díaz Gilligan.

Sobre el procesamiento a Chocobar, Macri cuestionó a los jueces y manifestó que "seguro Zaffaroni los llamó para felicitarlos".

El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, también apuntó contra el ex juez de la Corte Suprema y manifestó que "si tuviera dignidad debería apartarse" de la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH).

Macri aseguró que no comparte el fallo que confirmó el procesamiento del policía Luis Chocobar por matar a un asaltante en el barrio de La Boca, y dijo que con esa postura representa "a la mayoría inmensa de los argentinos".



Durante una conferencia de prensa que ofreció en el complejo turístico Chapadmalal de Mar del Plata, el jefe de Estado fue consultado acerca de la resolución de la sala IV de la Cámara del Crimen, que dejó al efectivo de la Policía Local de Avellaneda al borde del juicio oral.



"Honestamente no comparto y creo representar con lo que siento como ciudadano a la mayoría inmensa de los argentinos que no compartimos lo que expresan estos jueces", afirmó Macri.



El Presidente sostuvo que "seguro con lo que lograron (Eugenio) Zaffaroni los llamó para felicitarlos", pero remarcó que "la mayoría de los argentinos" no piensan como el actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



"La mayoría de los argentinos sentimos que los policías nos tienen que cuidar a nosotros, no a los asesinos ni a los delincuentes", insistió.



Macri, que aseguró haber leído la resolución, dijo que no entiende "cómo en un fallo dice que estuvo todo bien hasta el último instante, donde los jueces dicen que se excedió el policía".



"¿Pero cómo se excedió? Estamos hablando que el policía perseguía a un asesino, a alguien que le había dado diez cuchilladas a otra persona que está viva", expresó el mandatario.



Al respecto, dijo que si el turista asaltado sobrevivió "no es por mérito de ese asesino que hoy está muerto, es por mérito del médico (que lo atendió) y del policía que paró tal vez la puñalada número once".



"Entonces, no entiendo qué esperan esos tres jueces, ¿que el policía después de perseguirlo x cantidad de cuadras, pidiéndole que se detenga y se entregue lo deje escapar?", se preguntó.



Además, Macri sostuvo que "las calles de nuestro país siempre tienen vida y no podemos poner en prisión domiciliaria a todos los ciudadanos porque no podemos contener a una pequeña minoría que no está dispuesta a convivir con la ley".



"Espero que las siguientes instancias entiendan lo que sentimos una mayoría de ciudadanos que queremos convivir en paz y que si un policía dice ’deténgase’ se tiene que detener", finalizó.





"Los jubilados van a cobrar más que la inflación"



Macri avaló este viernes el aumento del 5,71 por ciento para los jubilados que otorgó la nueva ley previsional para el primer trimestre de 2018 al considerar que "con esta reforma estamos protegiendo mejor a los jubilados frente a la inflación", y remarcó: "A fin de año, los jubilados van haber cobrado más que la inflación que tengamos".

"Vamos a encarar la denuncia contra Díaz Gilligan como corresponde"

Macri afirmó este viernes que "la transparencia es uno de los principales compromiso que hemos asumido y por eso vamos a encarar -las denuncias de corrupción- como corresponde, dando el suministro de la información", al tiempo que remarcó que "todos debemos dar explicaciones y nadie se debe enojar".



Ante la consulta sobre la investigación periodística que involucra al subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, por supuesto ocultamiento de 1,2 millones de dólares en una cuenta bancaria en Andorra, Macri manifestó: "Espero que todos los funcionarios demuestren que todas estas acusaciones no tienen sustento y que luego se difunda que fueron denuncias falsas".



En el contexto de un encuentro de todo el gabinete de ministros y jefes legislativos oficialistas, el Presidente también señaló que "hay que esperar el informe de la Oficina de la Anticorrupción".



"Todos debemos dar explicaciones y nadie se debe enojar. Como lo hice yo, cuando me tocó", recordó, en referencia a la denuncia por los Panamá Papers con cuentas off shore.



Y continuó: "Luego se demostró que era una denuncia falsa. Y así se irá terminando esta práctica de denuncias falsas", dijo el jefe del Estado basado en la resolución judicial que afirma que "no fue socio ni accionista" y que "no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancias" de las firmas off shore Fleg Trading (de Bahamas) y Kagemusha (de Panamá).



La denuncia que pesa sobre Díaz Gilligan precisa que el funcionario habría derivado 1,2 millones de dólares en una cuenta bancaria en Andorra, a nombre "Line Action", una empresa británica dedicada a negociar pases de jugadores de fútbol.

"Las paritarias son libres"

El jefe de Estado aseguró que "las paritarias son libres y cada sector las define en función de sus posibilidades. En el sector público la cuestión es diferente porque los incrementos salariales dependen de la capacidad que tengan cada uno de los distritos para afrontar los aumentos. Lo importante es el compromiso que todos tenemos en combatir la inflación".

"Lamento no poder garantizar que vayamos a encontrar al ARA San Juan"

Macri se refirió a la situación del submarino ARA San Juan y expresó: "Es frustrante, doloroso, que no hayamos podido dar con el submarino ni sus tripulantes, a pesar de que esta vuelta al mundo nos permitió pedirle ayuda al mundo. Fue el operativo de búsqueda más importante de la historia de la humanidad, con participación de muchos países".

Además, lamentó: "El mar es inmenso, el submarino muy pequeño, y esta frustración es la que tenemos como resultado. Me comprometí con los familiares a poner una recompensa para que los profesionales de búsqueda del mundo con la mejor tecnología vengan a realizarla y seguir con la búsqueda nosotros con nuestros limitados recursos. Lamento no poder garantizar que lo vayamos a encontrar".