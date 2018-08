El presidente Mauricio Macri no le dio importancia a la suba del dólar que registrada en los últimos días, al afirmar que "no pasa nada".



A pesar de que el aumento se refleja en alimentos y tarifas, el mandatario expresó: "No pasa nada, tranquilos", cuando ingresaba a Casa Rosada, antes de la reunión de coordinación que tenía programada.



Mientras tanto, el Banco Central discontinuará la venta de dólares. Se cree que habrá una demanda de 10 mil millones pero sólo ofrecerá 500 millones de la divisa estadounidense.