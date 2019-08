Gerardo Romano es un agudo observador de la realidad. Muy crítico con la administración del presidente Mauricio Macri, aseguró que el mandatario debe "decir que no cumplió y mintió" y que "no tiene los proyectos, los planes de país, de patria para poder ofrecerle a la gente".

El reconocido actor, cuyo pensamiento es afín al kirchnerismo, señaló que “todo lo que hizo el presidente desde que perdió en las PASO fue malo, es casi imposible que revierta el resultado”.

En declaraciones al programa “No me importa Nada”, que conduce Esteban Godoy Vallejos, por Radio Trend Topic, aseveró que "este presidente nos anunció públicamente que si yo me pongo muy loco les puedo hacer mucho daño. Y yo lo vi ponerse loco. Además conozco su holgazanería, todos la conocemos, se toma vacaciones. El día de la elección se fue a dormir, explotó todo a la mierda, hubo devaluación”.

Romano no se quedó ahí: “la devaluación fue de Mauricio Macri, que es el gobernante, que es el que no hizo nada, es el que se fue a dormir temprano y es el que hizo una reunión a las tres y media de la tarde del lunes cuando los mercados abren a las 9 de la mañana. Se quedó en la cama y no hizo nada”.

Sobre la movilización del sábado pasado, el artista manifestó: "fue una marcha con muy poca gente, una marcha en una plaza vallada, que se habilita para que pasen los adictos al gobierno, no para la gente que piensa de otra manera y pueda protestar. O sea que las vallas niegan la protesta y abren el paso solamente a los acólitos”.

Además, Gerardo aseguró que "fue muy poca la gente, con toda la furia ponele que había 20 mil personas, y la que fue tenía como característica la la violencia, la irascibilidad y la iracundia, el odio, el resentimiento, la venganza, el poco sentido democrático. Me dijeron que además estaba lleno de micros, la gente fue en micros”.

La hoguera de la perversión

Por otra parte, señaló que “el presidente va a la casa de gobierno a encontrarse con su gente y no habla, no tiene equipo de sonido porque el presidente no sabe hablar, no sabe hablar porque no sabe pensar. Lo que vimos en todos la dos fue la imagen del presidente haciendo una actuación simple, un acting a un teléfono que estaba a dos metros de su cara grabándolo”.



“El presidente no habló, eso es la más grave, él podría haber salido con un megáfono. No habla porque no tienen nada para decir. Si mira el pasado tiene solamente que decir que no cumplió y que mintió, y no puede decir nada del futuro porque no tiene la capacidad intelectual, no tiene los proyectos, los planes de país, de patria para poder ofrecerle a la gente”, afirmó Romano.

Romano había dicho, en anteriores declaraciones que “Macri va a arder en la hoguera de la perversión y la soberbia”. Consultado sobre esas apreciaciones y si había querido desearle la muerte al mandatario, contestó: "no, en absoluto. Siguiendo la metáfora católica, que habla del cielo y del infierno, yo quiero saber ¿quién merece el infierno si no es un presidente que le ha mentido a su pueblo, que le ha robado la plata a los jubilados y que tiene a los jubilados padeciendo un genocidio por goteo y ha hambreado a su pueblo? Y soberbia, ni hablar de la soberbia de estos oligarcas”.

También, Romano se permitió ironizar acerca de cómo "la derecha argentina se preocupa por los pobres de Venezuela me emociona mucho, sobretodo porque no se le ocurrió preocuparse por los pobre de Argentina en la reputa vida y hay gente durmiendo en la calle en pleno invierno”.

Optimismo por Alberto, lo que piensa de Cristina

Sobre el candidato presidencial del Frente de Todos, quien más votos cosechó en las últimas PASO, reveló que "me gusta todo, me gusta que escuche, que sepa pensar, que sepa hablar, que sea amable, que sea educado, que sea culto, que sea profesor, que sea político, que haya sido parte del gobierno más exitoso de la Argentina en términos económicos y fiscales y de balanza de pagos, que tenga llegada a todo el mundo, que sea moderado, que comprenda la situación. Me da mucha seguridad, sobre todo sabiendo que si agarra un mal presidente, como es el caso de Macri, que despedazó una economía que estaba sana, destruyó el salario, hizo mierda la Argentina, la endeudó. Imaginate si agarra Macri esta mierda que él mismo hizo”.

Al ser consultado sobre si tiene críticas a la gestión de Cristina Kirchner en el anterior gobierno, contó: “De fondo no hay nada que diga 'no me gustó', de fondo nada. Después podrían ser menos soberbios, más humildes y más austeros, eso sí me gustaría”.

Tampoco dejó de lado su opinión acerca de estos más de tres años y medio de mandato de Macri: "no hizo nada bien. Solamente las obras públicas que hizo Larreta acá en Capital, que bueno, hizo obras públicas pero la gente se caga de hambre, se cierran hospitales, no hay subsidios, no se crean universidades, no hay gastos en educación, en asistencia. Yo también hago obras con eso, el tema es cuáles son las prioridades, porque la vida es una sola y la pobreza mata gente, te hace menos feliz, no hay bienestar”.

Para finalizar, el actor aseguró que "no me interesa hacer política, no tengo caparazón para eso” y que ve el futuro con optimismo "si gana Alberto".