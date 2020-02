En las oficinas que Mauricio Macri tiene en Vicente López, el anfitrión encabezó la mesa nacional del PRO, desde donde pidieron “cuidar fuertemente la República y la Justicia”. Además del ex presidente participaron, entre otros, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Miguel Ángel Pichetto.

El ex presidente tiene “visión de prudencia y de responsabilidad”, dijo el ex senador rionegrino. A la salida del encuentro, fue Patricia Bullrich (ex ministra de Seguridad) quien sostuvo que fue “una reunión donde la mesa del PRO junto Miguel Pichetto y Mauricio Macri trabajó una serie de temas importantes”, que el espacio considera “que son los temas de debate” actuales.

Entre ellos mencionó “la necesidad de cuidar fuertemente la República y la Justicia” y, al respecto, la ex ministra remarcó que “algunas de las medidas que se han tomado lesionan la independencia de la Justicia”. “Intentar auditar el sistema de protección de testigos protegidos por los acuerdos que hizo la Justicia es una barrabasada, un intento más por eludir la Justicia”, señaló Bullrich en declaraciones a los periodistas.

A su turno, Pichetto, quien también ofició de vocero de la reunión del PRO, dijo que a Macri lo vio “muy bien, con un gran interés sobre los temas del país, con una visión de prudencia y responsabilidad y siguiendo atentamente todos los acontecimientos”. Del encuentro participaron Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, la ex ministra de Seguridad y designada presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el ex senador y ex candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto.

También concurrieron el senador y presidente saliente del partido, Humberto Schiavoni, y el diputado nacional y titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo. Se trató de uno de los primeros encuentros del ex mandatario con los principales dirigentes del PRO, a un poco más de 60 días de abandonar la Casa Rosada.

Cabe recordar que el miércoles pasado, tanto Pichetto como Bullrich, en declaraciones a distintos medios, ratificaron que el ex presidente “está totalmente activo” y que de ninguna manera “se está corriendo” de la actividad política. En tanto, la ex ministra remarcó que la decisión de no hacer apariciones públicas de parte de Macri refleja una actitud “republicana” y “patriótica” que se realiza en otros países como Estados Unidos y Chile, donde los ex mandatarios no se “entrometen” en las decisiones del nuevo gobierno.