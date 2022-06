La Justicia autorizó al ex presidente Mauricio Macri a un nuevo viaje al exterior, en esta ocasión a Francia y Suiza en julio próximo, quien debió pedir autorización para viajar en el marco de la causa en la que está procesado por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.



El permiso fue otorgado por el juez federal Julián Ercolini para que el ex presidente salga del país rumbo a Francia y Suiza donde permanecerá entre el 5 y el 28 de julio próximos, informaron fuentes judiciales a Télam.

La situación de Macri en esa causa judicial es revisada por la Sala I de la Cámara Federal porteña que tiene que decidir si confirma o revoca el procesamiento.

Al igual que en anteriores viajes autorizados desde que fue procesado, Macri deberá informar su regreso al país dentro de las 48 horas del arribo y "retornar en caso de que el proceso lo requiera de manera anticipada", especificó el juez.

Desde que fue procesado en la causa Macri obtuvo autorización para viajes a Estados Unidos, Brasil, Arabia y Qatar, entre otros destinos. El ex presidente está actualmente afuera del país, lugar donde arrancó una gira que lo llevará por Puerto Rico y República Dominicana y culminará el próximo domingo 3 de julio.

Si bien todavía no hay certezas respecto de si Macri será finalmente candidato a la Casa Rosada el año que viene, lo que sí está claro es que el ex mandatario no quiere perder su centralidad en el proceso electoral.



Es por ello que hace unos días reapareció en La Plata, donde recorrió obras del arroyo El Gato, que permitieron que esa zona de la capital bonaerense ya no se inunde. Lo acompañaron en su recorrida el intendente local Julio Garro; la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el diputado nacional Cristian Ritondo.