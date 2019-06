El presidente Mauricio Macri y el senador peronista Miguel Angel Pichetto intercambiaron elogios este miércoles durante su primera actividad oficial juntos a 24 horas de haberse anunciado que irán como fórmula a las presidenciales de octubre, durante el cierre del pre-coloquio de IDEA en la provincia de Neuquén, donde se encuentra el yacimiento de gas y petróleo no convencional de Vaca Muerta, uno de los más importantes del mundo.

Macri y Pichetto habían comenzado la jornada en Olivos, adonde el legislador arribó poco antes del mediodía para una reunión en la que aprovecharon a tomarse la primera foto juntos como fórmula para las presidenciales de octubre, con los árboles del jardín de la Quinta Presidencial de fondo.

La reunión sirvió, además, para dar a conocer el nombre de la coalición para las elecciones nacionales de octubre: deja de ser Cambiemos y pasa a llamarse Juntos por el Cambio.

Macri publicó poco después de mediodía en sus redes sociales la primera foto junto a su compañero de fórmula, tomada en los jardines de la residencia presidencial.

Pichetto concurrió a Olivos para mantener una reunión inicial de trabajo con Macri, luego de que ayer por la tarde el propio Presidente publicó en Twitter que el senador peronista será su compañero de fórmula.

"Vamos a definir los trazos de la estrategia electoral y todo el eje de la campaña de acá para adelante", dijo Pichetto a la prensa al ingresar a Olivos.

Por la tarde, ambos viajaron a Neuquén para asistir al pre-coloquio de IDEA, cuyo tema principal es el yacimiento de Vaca Muerta.

Allí, el presidente de la Nación aprovechó para elogiar por primera vez en vivo a Pichetto, a quien calificó como "un patriota" un "patriota" al senador peronista, quien, a su vez, dijo que "el mejor activo que tiene el Gobierno es el Presidente" y agradeció la "valentía" de convocarlo a conformar el binomio oficialista.

"Estoy muy contento de que haya dicho que sí. Me acompaña un patriota. Necesitamos gente honesta que trabaje para los argentinos", sentenció Macri.

Además, recordó que "durante estos años hubo muchas discusiones y (Pichetto) apoyó leyes complejas en el Senado, aún ante la gran crítica de algunos de sus partidarios".

Macri reveló que "tuvimos una larga charla en el avión. La más larga que tuvimos desde hace tres años y medio". Y agregó: "Encontré en él una persona que primero piensa en los argentinos, en la patria y en la gobernabilidad antes que en su persona o en su partido".

Por otro lado, Macri también pidió "inteligencia" para "no volver a repetir los errores y horrores del pasado, que han sido que, en cuanto algo empieza, todo el mundo quiere ver qué es lo que se puede llevar, como aquel que quiere comerse la torta mucho antes de que se termine de cocinar, y muchos que ni siquiera estaban invitados a la fiesta y quieren comerla". En ese sentido, insistió en la necesidad de tener "constancia y humildad".

"En cada visita que he hecho a Vaca Muerta, siempre digo lo mismo: no me quiero ir, me quiero quedar un rato más", añadió.

Unos minutos antes, Pichetto había elogiado a Macri argumentando que "el mejor activo que tiene el Gobierno es el Presidente" y le agradeció la "valentía" por "abrirle un lugar al jefe de la oposición parlamentaria".

Además, aseguró que "hay que construir espacios de mayor concertación" y que "el diseño y la audacia es del Presidente".

Asimismo, cuestionó, aunque sin mencionarla, la propuesta de Unidad Ciudadana, el espacio conducido por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de "volver al pasado, a visiones con componentes autoritarios".

"Hay que tener cuidado con algunos disparates que se dicen. Argentina necesita la ampliación de la base de la democracia. Si no, seguimos discutiendo al país con ideas viejas que atrasan sesenta años", añadió.

Finalmente, Pichetto vaticinó que "más temprano que tarde la Argentina irá hacia la reconfiguración del sistema político y a un recambio generacional".