Por Damián Juárez

djuarez@cronica.com.ar

El lunes, el Presidente volverá a la actividad habitual en Buenos Aires, terminando así su descanso en el country Cumelén de Villa La Angostura, donde de todas las reuniones políticas que tuvo se destacaron dos: las que realizó el jueves con Horacio Rodríguez Larreta y el viernes con la gobernadora María Eugenia Vidal.

Los encuentros, en ambos casos, tuvieron dos partes: hubo un repaso de las principales metas de gestión, analizando qué se cumplió y qué falta. Ambos funcionarios "rindieron examen" ante el jefe y expusieron sus prioridades.

La segunda parte de las charlas, la políticamente más picante, se refirió a lo electoral: Macri, Vidal y Larreta intentarán, cada uno en sus actuales cargos, ser reelectos. Son la delantera del PRO y se intentará que no haya fisuras.

A Larreta le amaga siempre Lousteau, que fue embajador del gobierno en Estados Unidos y volvió para disputarle al actual jefe de gobierno la ciudad. Todo indica que en este caso irán a una interna, en la cual se estima que Elisa Carrió, el otro peso fuerte de Cambiemos en Capital Federal, respaldará a Larreta.

En el caso de las candidaturas de Macri y de Vidal no aparecen rivales a la vista. También en el caso de Vidal se lanzó la carrera de los vices, para la que suenan Cristian Ritondo y Jorge Macri.

Voto económico

En estos encuentros de Macri con Vidal y Larreta, como en toda cumbre política que se precie de tal, también se habló de encuestas, de cómo percibe la gente al gobierno, y qué se debería cambiar. Varios sondeos que maneja el gobierno muestran resultados mixtos. La gente apoya el rumbo general del gobierno, aunque también se percibe que la cuestión económica tarda en despegar.

Las inversiones no llegan, la pobreza sigue firme y la inflación es un monstruo que cuesta dominar. La sociedad acompaña pero comienza a impacientarse en el plano económico. La corrupción no es tema de agenda en la próxima elección y el gobierno lo sabe. Prometer kirchneristas presos ya rindió en 2015 y 2017, pero no tendrá frutos en 2019.

La agenda económica estará en el centro de los votantes el año que viene, donde evaluarán de lleno al actual gobierno por lo que es o no es, pero no ya en relación al gobierno anterior, que habrá quedado muy atrás en el tiempo.

La próxima batalla caliente del gobierno será la reforma laboral, "pateada" para marzo, en medio de la cruzada contra los "gremialistas malos", como el ex titular de la UOCRA Bahía Blanca, Humberto Monteros, o Marcelo Balcedo del SOEME. Algunos en el gobierno creen que antes de la pelea por la reforma laboral, que será dura, conviene llegar a ese momento con gremios más debilitados en la percepción social.

Encuentro con Trump

Asimismo, Macri habló tanto con Vidal como con Larreta de la gira internacional que encarará en los próximos días y que lo llevará a Rusia, a Suiza para el Foro de Davos, y a Francia. Incluso, los que conocen la agenda presidencial, hablan del encuentro en Suiza entre Macri y su par estadounidense, Donald Trump.

No se descarta que tanto Vidal como Larreta puedan ser de la partida en alguno de estos destinos que Macri visitará antes de fin de mes, ya que buscarían atraer inversiones para el país, además de mostrarse en foros externos: tanto Vidal como Larreta, e inclusive Marcos Peña, podrían estar pensando en ser candidatos presidenciales en 2023, y para ello necesitan tener contactos dentro y fuera del país.