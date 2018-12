Mauricio Macri explicó que su llanto en el Teatro Colón, finalizado la función de gala para los líderes del G20, se debió "al orgullo de los artistas" y describió cuán impactados con el espectáculo quedaron los jefes de Estado.



"En el teatro lo que nos pasó fue que estábamos orgullosos de lo que estábamos haciendo y a mí me quebró ver el orgullo de los artistas, que espontáneamente empezaron a gritar ¡­Argentina! ¡­Argentina!", confesó Macri.



"Yo ya venía golpeado porque veía lo shockeada que estaba Angela (Merkel) al lado mío, (el primer ministro de Japón) Shinzo Abe del otro lado, y veía la cara de todos porque se ve en el teatro, hay suficiente luz", agregó el mandatario.



En conferencia de prensa en Costa Salguero, Macri insistió en que "todos estaban tan maravillados de lo que se estaba mostrando" que no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas. "No sólo las maravillosas imágenes de los lugares sino la diversidad cultural que había", señaló.



Y cerró: "Es todo nuestro y eso es lo que nos movilizó a todos. Al igual que con los Juegos de la Juventud, en los que sorprendimos al mundo, también lo hicimos en estos días".





ORGULLOSO DE LA ARGENTINA Y DE LOS ARGENTINOS pic.twitter.com/gkCMUat5T0 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 1 de diciembre de 2018