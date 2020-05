El ex presidente Mauricio Macri pidió "equilibrar la prevención del coronavirus y la vida futura", al anunciar la organización de un partido de fútbol para recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus ( Orthocoronavirinae) en su rol de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA.



En un comunicado publicado en el sitio web institucional de la Fundación, Macri señaló: "Nuestro enfoque es desarrollar y apoyar una sociedad que pueda proporcionar un equilibrio en términos de prevención de tales enfermedades y la vida futura, creando un ambiente donde la sostenibilidad pueda realmente prosperar".

Estas declaraciones, si bien son fuera del ámbito político, son las primeras que el ex presidente manifiesta públicamente desde el 4 de marzo, cuando, en Guatemala, participó del V Encuentro Ciudadano organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo, y comparó el populismo con el coronavirus.



"Este fenómeno que estamos viviendo, que recién comienza, nos lleva el desafío de evitar algo que es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo", dijo el líder del PRO en esa oportunidad, antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la pandemia, y que, como consecuencia, el gobierno argentino declarara el aislamiento social, preventivo y obligatorio, a partir del 20 de marzo.



El anuncio del partido se publicó en el sitio oficial del máximo ente del fútbol mundial. Allí, en su rol de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, Macri dijo la intención es "ampliar el alcance del fútbol más allá de la red deportiva tradicional, llegar a la sociedad en general y contribuir así a apoyar los esfuerzos para combatir el Covid-19".

Si bien el partido no tiene aún fecha de realización ni lugar, seguramente significará una reaparición pública del ex mandatario. "La Fundación FIFA se comprometerá no solo con la comunidad futbolística mundial, sino también con otras partes interesadas, desde organizaciones no gubernamentales hasta otras fundaciones, y desde el sector privado hasta los gobiernos, a fin de garantizar que esta iniciativa sea de gran ayuda para aquellos que están vanguardia de la investigación en la lucha contra el Covid-19", dijo Macri en el sitio oficial de la FIFA.



Este fin de semana, el diputado Pablo Tonelli había adelantado que si bien Macri mantenía una "prudencial distancia en la escena pública" eso no implicaba que "haya tomado distancia al interior del partido" donde estaba "muy activo", y había adelantado que "ya va a llegar el momento de que reaparezca y que se exprese" para volver a ser una de los líderes de ese espacio.