El debate sobre el proyecto de emergencia económica se desarrolla en Diputados desde aproximadamente a las 14 y prevén que se extenderá hasta las 5 de la mañana de este viernes.

De acuerdo con lo adelantado por el vicepresidente primero de la Cámara Baja, Álvaro González (Juntos por el Cambio), se votaría durante la mañana, si es que los 138 diputados anotados para hablar respetan el tiempo establecido de cinco minutos por orador.

Las inmediaciones del Congreso nacional comenzaron a ser valladas durante el mediodía de este jueves como parte del operativo de seguridad que incluyó la interrupción del tránsito vehicular sobre la avenida Rivadavia, en la previa de la sesión en la que se buscará aprobar la ley de solidaridad social.

El debate fue abierto por el diputado del Frente de Todos Carlos Heller, quien destacó "el rol del Estado para defender a los más débiles".



Heller remarcó que "este gobierno considera a la función pública como herramienta de transformación, y en el rol del Estado es donde reforzamos la idea de defender a los más débiles y aplicar la justicia distributiva".



El macrista Luciano Laspina rechazó el proyecto al sostener que se "otorgan superpoderes e implica un cierre del Congreso, y es un abuso del artículo 76 de la Constitución Nacional" y denunció que el "congelamiento de las jubilaciones superiores a la mínima terminará judicializado".



Laspina dijo que "rechazamos este proyecto en nombre del 40% que votó por Juntos por el Cambio para evitar que vuelvan el populismo y los superpoderes" y señaló que "no aceptamos que quieran cerrar el Congreso".



José Luis Ramón, por su parte, expresó el respaldo del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, aunque expresó algunos reparos, como la duración de las emergencias propuestas en la iniciativa.



El santafesino Luis Contigiani ratificó este jueves la posición del lavagnista interbloque Federal al señalar que seguirá "trabajando para terminar con el tema del odio", que "no hay República sin justicia social" y que esa bancada "no se para en ninguno de los dos lados".



En tanto, Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, reclamó "que la crisis no la pague el pueblo trabajador" y en cambio "la paguen los grandes empresarios que la generaron", al cuestionar el proyecto oficialista.