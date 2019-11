El diputado nacional del Frente Renovador y futuro director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Marco Lavagna, sostuvo este miércoles que "el dólar a 61 pesos ya está retrasado" y estimó que "la inflación para el 2020 será de un 40 por ciento".



El hijo del ex ministro de Economía y candidato a presidente de Conseso Federal Roberto Lavagna realizó declaraciones radiales luego de que el presidente electo Alberto Fernández confirmara que lo va a designar al frente del INDEC.



Luego de aceptar el ofrecimiento del presidente electo, el economista consideró en declaraciones radiales que el año que viene "un tipo de cambio de 60 pesos y una inflación de 4% por mes quedarían atrasados".



En un perfil técnico, fundamentó: "El efecto arrastre no es menos de 25 o 30 puntos. Con lo cual es posible que se dé una inflación de entre 35 y 40%. Depende del tipo de cambio y de cómo salga la reestructuración de la deuda, pero cerca al 40 puede llegar a estar. Esperemos que sea menos".



Sobre el valor del dólar oficial respecto al "contado con liqui" afirmó: "Si vos lo tomás hoy, 73 puede ser un valor que te puede servir, el problema es la inflación. Si yo te dejo un tipo de cambio en 60 pesos y una inflación del 4% por mes, a los tres meses el tipo de cambio te queda retrasado".



"Tarde o temprano va a saltar de vuelta. La clave es cómo haces para que se muevan juntos: bajar la inflación y mantener el tipo de cambio. Si no, lo que va a terminar pasando es que los precios se van a ajustar al tipo de cambio más alto: el paralelo o el contado con liquidación", remarcó.



En esa línea, Lavagna insistió: "61 pesos (el dólar) empieza a quedarse atrasado. Después del tipo de cambio a 61 tuviste tres meses con una inflación de más de 4 puntos o un poquito menos. Y eso te va generando nuevas presiones".