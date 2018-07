Durante declaraciones radiales, Marcos Peña, el jefe de Gabinete reconoció que para el país "vienen meses de más contracción y más dificultades" aunque esto no afectará el rumbo actual de la economía.



Sobre la inflación comentó, "claramente, sufrimos un shock y estamos afrontando una tormenta” porque se fijaron “metas demasiado ambiciosas en el principio de la gestión. En otras cosas que transmitieron un excesivo optimismo o una excesiva facilidad para resolver problemas estructurales”.



“De ninguna manera vamos a aceptar que hoy hay más inflación que en los últimos años del kirchnerismo, cuando había cepo cambiario, debilidad institucional y precios deprimidos, que lo único que generaron fue la destrucción de nuestra matriz energética”, aclaró Peña



En tanto, aseguró: “Hay que entender que estamos haciendo el esfuerzo correcto. Entendemos las dificultades y las angustias de la gente, pero estamos convencidos que éste es el camino para desarrollarnos a largo plazo y salir de fracasos estructurales”.



Al respecto del rumbo económico, dijo que la gestión macrista pretende que sea “más normal, más competitiva”. Mientras que advirtió: “Hoy somos menos sojadependientes que antes”.



Consultado por la producción del campo y el flagelo de las sequías manifestó que “diversificamos la matriz productiva y eso nos permitió, gracias al crecimiento del maíz, el trigo y la carne, disminuir el impacto de la sequía”. Luego, agregó "veníamos de un modelo de crecimiento basado en el consumo y pasamos a un modelo de crecimiento basado en la inversión y la exportación".



Sobre las retenciones, comentó “una economía como la nuestra crece exportando. No hay antecedentes de un país que le cobre tributos a la exportación. La baja de retenciones ha permitido diversificar nuestra matriz productiva”.



Y por último enfatizó: “El camino de ir eliminando ese impuesto que no existe en casi ningún país del mundo es el adecuado”.