"Los argentinos dijeron basta", manifestó María Eugenia Vidal cuando salió a hablar desde el búnker de Juntos por el Cambio.

La ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires volvió a dedicarle unos párrafos a las personas que "la pasaron mal" durante la pandemia del Covid. "No pudieron con nosotros", precisó y agregó: "Ganaron nuestro valores, nuestros principios y nuestra dignidad. Los argentinos no tienen dueño y no se vende".

.

Asimismo, le dedicó unas palabras a figuras de su partido como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a el ex Presidente, Mauricio Macri. "Gracias por confiar en esta lista y por acompañarnos durante toda la campaña. Este triunfo también es un reconocimiento a la gestión de la ciudad. Y un gracias especial a Elisa Carrió, que siempre está”, agregó con su mención a otra dirigente clave.

Durante su discurso victorioso, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires detalló: “Estamos acá porque nos importa lo que te pasa y vamos a trabajar para darte respuestas. Todo lo que te prometimos lo vamos a cumplir”. "Estamos todos muy emocionados de ver cómo los argentinos nos hicimos escuchar en una elección tan decisiva como esta", mencionó frente a los militantes.

Vidal tuvo un mensaje especial para sus votantes luego del éxito en las urnas de Capital Federal: "Hoy ganaste vos, vos que pasaste un año encerrado que tuviste a tus hijos sin ir a la escuela. Que tuviste que cerrar tu comercio. Vos que fuiste a Plaza de Mayo a dejar tus piedras para honrar la memoria de tus seres queridos”.

Resultados en Ciudad de Buenos Aires

La candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se impuso este domingo con 47,05% en las elecciones legislativas, con el 92% de las mesas escrutadas. Al igual que en las PASO de septiembre, cuando había vencido en la interna de la coalición, logró un triunfo amplio ante Leandro Santoro, el aspirante del Frente de Todos, mientras que el economista Javier Milei, de Libertad Avanza, se ubicó en el tercer lugar.

Con la expectativa de formar un bloque de 120 diputados en el Congreso, Vidal triunfó en estos comicios, en los que encabezó una lista formada por Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy, Ana Carrizo y Fernando Iglesias, entre otros nombres. La nómina también estuvo integrada por Sabrina Ajmechet, Fernando Sánchez y Sandra Pitta.