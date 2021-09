Con casi toda la dirigencia de Juntos por el Cambio, la precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio realizó su cierre de campaña en La Rural, con miras a las elecciones legislativas del domingo. Hoy es el cumpleaños de María Eugenia Vidal y tras los saludos de cada uno de los que tomó el micrófono hubo consenso sobre la consigna para las urnas: "frenar al kirchnerismo" porque "esta elección es sobre valores, sobre quien te somete y quien te quiere libre".

"Este gobierno (Frente de Todos) te prometió unidad y desde hace un año y medio lo único que hace es tirarle la culpa de todo al gobierno anterior. Este gobierno te prometió la heladera llena y cada vez que vas al supermercado los precios suben. Este gobierno te miente y te habla de algo que no te pasa. No somos todos los mismo. Nosotros cuando nos equivamos lo reconocemos y te pedimos disculpas", sostuvo Vidal.

"Esta elección no es solo sobre propuestas, es sobre valores. Sobre quien te miente y quien no. Sobre quien te somete y quien te quiere libre. Sobre quien te quiere educado y quien te quiere pobre", sostuvo Vidal.

Ante la mirada del ex presidente Mauricio Macri, que sólo fue mencionado dos veces en su discurso como "Mauricio", la precandidata a las PASO 2021, Vidal, arrancó por agradecer a "Horacio Rodríguez Larreta por la oportunidad de estar acá y encabezar la lista". También, extendió las "gracias" a sus compañeros de lista y a los militantes de Juntos por el Cambio.

María Eugenia Vidal agradeció a Rodríguez Larreta la posibilidad de encabezar la lista. (FOTO: Télam)

Vidal continuó: "Estamos ante un gobierno que al final de la pandemia del coronavirus tiene más pobres y más muertos. Eso enoja. Decimos basta a que cierren las escuelas, a que nuestros padres pierdan un año de vida que nos les sobraba, basta a tener que despedir a nuestros hijos en Ezeiza".

"No alcanza con decir basta, les tenemos que decir este domingo que a pesar de todo esto no pudieron con nosotros. No pudieron contra los médicos, las enfermeras, los camilleros, a pesar de que les dijeron que se habían relajado. No pudieron contra los padres que pedían por las escuelas abiertas o contra los comerciantes que necesitaban abrir su negocio", agregó la ex gobernadora bonaerense.

"Todavía estamos de pie y tenemos esperanza", aseguró y planteó: "Sabemos que cuando eso ocurra nos llevan puestos. La salida es la educación, el trabajo y el fin de los privilegios. La salida es un programa de empleo para jóvenes que les permita empezar a desarrollar su actividad profesional y que no paguen monotributo por un año", propuso.

En referencia a otras opciones partidarias, sostuvo que "muchos partidos te pueden proponer lo mismo, pero la diferencia es que nosotros tenemos la experiencia de haber solucionado problemas como que haya gas en las escuelas, ese era el problema cuando llegamos a la ciudad con Mauricio (Macri)".

Rodríguez Larreta en el cierre de campaña de Vidal

"Con María Eugenia, Martín Tetaz, Paula Oliveto, diputada nacional, olé olé ole ola", cantó Rodríguez Larreta al subir al escenario, en seguida, pidió un aplauzo para el ex presidente Mauricio Macri, presente desde temprano en el predio ubicado en el barrio de Palermo.

El jefe de Gobierno porteño agradeció a los ciudadanos "el apoyo durante la pandemia del covid". "Nosotros nos comprometimos y cumplimos que desde el 17 de febrero los chicos iban a estar en las clases, y así fue. Cuando quisieron cambiarlo, nos oposimos. Tenemos vocación, además, de escuchar a la gente que no tiene laburo, ese es el gran desafío por delante. En la Ciudad tenemos el distrito tecnólogico de ejemplo, donde se creó trabajo bajando impuestos, apoyando a las empresas, mejorando el entorno".

En el cierre de campaña de Vidal, Rodríguez Larreta pidió un aplauzo para Mauricio Macri. (FOTO: Télam)

"También escuchamos en la calle a los vecinos sobre el problema de la inseguridad, nosotros trabajamos en equipo. Creamos la policía de la ciudad, bajaron todos los delitos. Tenemos centros de monitoreo. Laburando bien se puede. Es increíble escuchar la angustia en el conurbano bonaerense. Tenemos que salir a la calle con un mensaje de esperanza", repasó Larreta.

Y concluyó: "La campaña aún no terminó, todavía hay gente indecisa. Los partidos minoritarios no son el camino para frenar al kirchnerismo, nosotros somos un bloque grande, necesitamos más votos en Juntos por el Cambio para seguir frenándolos. No bajemos los brazos", pidió.