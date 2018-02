El presidente Mauricio Macri y la gobernadora Eugenia Vidal compartieron un acto en Berisso, en la que la mandataria bonaerense sostuvo que "la mayoría de los argentinos y bonaerenses no convocan a ninguna marcha ni salen en la tapa de los diarios" sino que "se levantan todos los días y apuestan a dar lo mejor de sí mismos".



"El país necesita que cada argentino ponga lo mejor de sí y crea en lo que es capaz de hacer, sin milagros, sino trabajando y haciendo su aporte cada día", agregó Macri tras recorrer el Centro de Investigación Aplicada para la Industria Energética (YTEC) en la localidad bonaerense de Berisso.



En ese marco, el presidente indicó que "son muchos los proyectos que tenemos, son muchas las ganas que tenemos de salir adelante, y lo vamos a lograr así, creyendo en lo que somos capaces de hacer. No hay milagros, es el trabajo de todos los días".



Por su parte, Vidal señaló que "cuando uno recorre este lugar ve gente que pone lo mejor de sí misma, para hacer lo mejor para el otro", y resaltó: "Esto somos la mayoría de los bonaerenses, los que no convocamos a ninguna marcha, no salimos en las tapas de los diarios o los noticieros, y nos levantamos todos los días a trabajar".



YTEC es una empresa de tecnología creada en 2013 por YPF y CONICET, cuya misión es brindar soluciones tecnológicas al sector energético y formar especialistas para el desarrollo de la industria de la región.



En referencia al lugar que fue creado durante el gobierno anterior, el jefe de Estado afirmó que "las cosas que son buenas, no importa en que gobierno se hayan hecho, lo importante es desarrollarlas" y destacó la necesidad de "formar a los chicos para esos trabajos que todavía no existen; acá va a salir trabajo del Siglo XXI".

Macri y Vidal estuvieron acompañados por el intendente local, Jorge Nedela; los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao; y de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y el presidente de YPF, Miguel Angel Gutiérrez, entre otros.



Con el acto de esta mañana, el Presidente retomó su agenda oficial tras pasar cinco días de descanso y reuniones en la residencia de Chapadmalal, junto a la primera dama, Juliana Awada, y su hija menor, Antonia.



"Nosotros necesitamos que cada argentino encuentre desde qué lugar va a hacer su aporte para que construyamos de una vez por todas esa Argentina que soñamos y que nos merecemos", aseveró el mandatario en su discurso de hoy.



"El trabajo de cientos de miles y millones de argentinos, que muchas veces no está en la tapa de los diarios y se levantan todos los días creyendo en lo que puede hacer, creyendo en lo que es capaz", afirmó, retomando palabras del discurso que pronunció previamente la gobernadora bonaerense.



Con 140 profesionales ya incorporados y más de 100 colaborando en sus proyectos en forma indirecta desde otras instituciones, YTEC se encuentra en plena expansión y consolidación de sus capacidades de investigación y desarrollo.



Según se informó, la empresa también trabaja en la generación de tecnologías para obtener una mayor producción en yacimientos maduros, la optimización de procesos petroquímicos y la generación de nuevos subproductos de alto valor y en el desarrollo de tecnologías que posibiliten un mejor aprovechamiento y cuidado de las energías renovables y el ambiente.