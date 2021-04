María Paz Etchecopar (37), la hija mayor de Baby Etchecopar (68) había revelado durante una entrevista que tenía intensiones de involucrarse en Juntos por el Cambio y posicionarse como candidata de ese espacio de cara a las próximas elecciones legislativas.

"No soy tan distinta a mi padre, tengo carácter fuerte... No descarto los medios, la verdad es que es algo que me encanta. De hecho, llegué a la política a través de los medios... Mi viejo arrancó desde que yo era muy chiquita y medio que me crié en este ambiente", había afirmado la joven en diálogo con Canal 13. Etchecopar mantuvo reuniones con Cristian Ritondo, titular del bloque de Diputados del PRO.

Y agregó: "Yo siempre fui una persona muy comprometida. Amaba a los animales y un día se me ocurrió hacer un programa de ecología a los ocho años. Ahí empecé y después lo dejé... Pero con el tiempo uno se empieza a cuestionar y empiezan a pasar cosas en la vida".

La hija de Baby Etchecopar se reunió con Cristian Ritondo.

La entrevista, y las intenciones de la hija del conductor, generaron una gran repercusión en las redes sociales. Fue atacada por muchos usuarios, quienes cuestionaron su involucramiento en la política, pero también se burlaron de su aspecto físico.

Ante esta situación, María Paz Etchecopar tomó una contundente decisión. "Esta madrugada recibí un mensaje de ella diciendo que prefería no continuar con el tema de la política porque había recibido muchísima cantidad de mensajes que la habían puesto en un lugar incómodo", contó este martes Andrea Taboada al aire del programa LAM.

Además, la panelista leyó un mensaje de WhatsApp escrito por la hija de Baby que decía: "Con la mejor voluntad del mundo quise hacer algo por la Argentina pero me está complicando la relación con mi viejo y no quiero fisuras en este momento. Esta gente es muy jodida y muy hábil para dar golpes bajos. Prefiero no seguir exponiéndome ni perjudicar la carrera de mi papá".