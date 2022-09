La intendenta de Moreno, Mariel Fernández junto al ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, la comunidad educativa y familias del barrio Villanueva de la localidad de Trujui, inauguraron el edificio de la Escuela Secundaria N°32.

El nuevo espacio cuenta con seis nuevas y amplias aulas, biblioteca, laboratorio y salón de usos múltiples. Esta obra les otorga a estudiantes, trabajadores y trabajadoras de la escuela, un lugar propicio para el desarrollo integral dentro del ámbito educativo; siendo que tanto la Escuela Primaria N°8, como la Escuela Secundaria N°32 ya no compartirán edificio, sino que cada comunidad educativa contará con el propio.

“Nos propusimos no sólo poder finalizar esta obra sino también mejorar las condiciones de todo el barrio, que no fue para nada fácil. Por eso nos contactamos con la cooperativa Reconstruyendo vidas, formada por personas que estuvieron privadas de su libertad, y que se habían propuesto salir adelante a través del trabajo que ellos mismos crean, y ellos fueron quienes terminaron la obra", expresó Mariel Fernández.

La intendenta también recordó la importancia y responsabilidad del rol de la gestión municipal para llevar adelante esta obra: “Lo que pasó con Sandra y Rubén no fue casualidad, fue producto del mal uso de los recursos del Estado, porque los recursos llegaban pero no se usaban para las escuelas. Esta escuela se terminó porque se hizo con fondo educativo que antes no se usaba ni para reparar ni para mejorar la situación de las escuelas. Esta vez el gobierno municipal decidió que la escuela N° 32, que tantas veces salió en televisión, se termine”.

“Hay muchas otras escuelas que le estamos creando aulas para que puedan estar en mejores condiciones y hasta ahora son 38 aulas con el fondo educativo, eso es lo más importante. Sabemos que falta mucho vamos a seguir incasablemente trabajado para eso”, aseguró.

Por su parte, Alberto Sileoni, afirmó: “Reconocemos en Mariel una gran luchadora y una intendenta extraordinaria. Creo que, en este día de símbolos, hay un símbolo que lo atraviesa todos y es el Estado. En este caso hay un enorme esfuerzo del Estado municipal y nuestro Estado provincial, que también está haciendo felizmente en este distrito y en otros 134 muchas obras más. Para nosotros también es una obra extraordinaria, es la número 98 que se inaugura en la gestión del gobernador Axel Kicillof”.

Con una matrícula de 240 alumnos y alumnas, la Escuela Secundaria N°32 hoy mismo comenzó con las clases en su edificio propio.

Durante el acto también estuvieron presentes, Cynthia Muñoz, directora general de Educación; Sonia Beltrán, presidenta del Consejo Escolar; Karina Ramirez, jefa distrital; Gustavo Coppes, jefe regional de Educación; Guillermo Obregón, director de la Escuela Secundaria N°32; Matias Dimicroff, responsable de “Reconstruyendo Vidas” junto a integrantes de la cooperativa, autoridades provinciales y municipales.