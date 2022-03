Este lunes Martín Guzmán, el ministro de Economía, se refirió al tema que se debate en el Senado por el proyeto con el FMI. Según el funcionario, llegar a un entendimiento con la organización financiera podría permitir "construir certezas en un contexto de incertezas", también manifestó que le parece bien que el acuerdo "se discuta en el Parlamento" porque se trata de un "proceso que nos enriquece".

Además, el conflicto internacional que se vive en la actualidad a raíz de la enfermedad de coronavirus y, ahora se suma, la guerra entre Ucrania y Rusia, esto produce "impactos significativos en los precios internacionales que impactan de manera directa en los alimentos en el país".

La idea de este acuerdo es que se pueda "abordar el problema que se presenta para la Argentina en la balanza de pagos producto del stand by alcanzado" hace cuatro años. Por su parte, el ministro recalcó que el acuerdo que existe en la actualidad entre el Gobierno y el staff del FMI es "distinto a los anteriores", porque "no prevé una reforma laboral ni jubilatoria, ninguna que quite derechos".

Llegar a confirmar el proyecto que presentó el Gobierno podría dar esperanzas y certezas en un contexto de "incertezas", a partir de "poder contar con financiamiento para afrontar vencimientos acordados en 2018 y darle continuidad a fuerte recuperación económica que vive la Argentina", declaró el funcionario público.

El acuerdo tiene tres objetivos según una mirada macroeconómica. En primer lugar la acumulación de reservas internacionales, después un sendero fiscal y un fortalecimiento monetario, detalló Guzmán en su exposición ante los representantes de la cámara alta.



"No es sano que un gobierno de turno pueda actuar sin un amplio respaldo", dijo Guzmán. Por eso, considera que es necesario que el acuerdo con el FMI cuente con un "amplio respaldo" por parte del Congreso. Si sucede una situación contraria, "implica la posibilidad de seguir un camino muy nocivo para la Nación Argentina".



Luego de hacer hincapié en que "poder darle tratamiento legislativo fue de mucho valor", aseguró que el hecho de que "por primera vez en la historia argentina podamos tener este debate es un paso adelante para nuestra república a la hora de fortalecernos como Estado nación".